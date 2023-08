China se prepara para pérdidas por US$38.000 millones en sector fiduciario

Los fideicomisos chinos han estado bajo presión después de que los reguladores comenzaron a tomar medidas drásticas contra los excesos de la banca. EFE/EPA/WU HAO Foto: EFE - WU HAO

La industria fiduciaria china de 2,9 billones de dólares está emergiendo como otra amenaza más para la segunda economía más grande del mundo.

Después de haber sido reestructurado al menos seis veces desde su creación en 1979, el sector enfrenta otra ronda de pérdidas que, según los analistas de Goldman Sachs Group Inc., pueden aumentar al equivalente de 38 mil millones de dólares. El gigante de la riqueza privada Zhongzhi Enterprise Group Co. y su filial Zhongrong International Trust Co. han suspendido los pagos de decenas de productos de inversión de alto rendimiento desde el mes pasado, lo que incluso provocó raras protestas en Beijing.

El tamaño de Zhongzhi (administra más de 1 billón de yuanes (137 mil millones de dólares)) y su interconexión con inversionistas ricos, desarrolladores en dificultades y otras instituciones financieras han generado preocupación de que los problemas estén comenzando a surgir en la industria financiera en general.

“Va a haber un baile peligroso entre los bancos en la sombra y los propios bancos”, dijo Andrew Collier, director gerente de Orient Capital Research, en una entrevista de Bloomberg TV. “Y eso se desarrollará en la segunda mitad de este año y será muy complicado”.

Aquí está la industria de la confianza en cifras:

Todavía grande

Los fideicomisos chinos han estado bajo presión después de que los reguladores comenzaron a tomar medidas drásticas contra los excesos de la banca en la sombra del país hace seis años. La industria alcanzó su punto máximo en 2017 y desde entonces se ha reducido aproximadamente un 24%. Aún así, la industria sigue siendo importante, con un tamaño equivalente a casi una quinta parte de la economía de China.

Los fideicomisos reúnen dinero de los clientes y lo invierten en una variedad de instrumentos y proyectos. Hasta marzo, alrededor del 7,4% de los fondos de las sociedades fiduciarias estaban invertidos en activos relacionados con bienes raíces. Esto puede subestimar la exposición del sector, ya que no está claro hasta qué punto otras inversiones como bonos y acciones también están vinculadas al sector inmobiliario.

También hay una parte aún más opaca del negocio de la banca en la sombra: las empresas fiduciarias que otorgan préstamos privados a los desarrolladores. Es probable que las empresas fiduciarias tuvieran alrededor de 1,6 billones de yuanes de exposición crediticia al sector inmobiliario a finales de marzo, según estimaciones de Goldman Sachs.

Valores predeterminados rodantes

Los productos vinculados a la propiedad han supuesto más del 70% de los impagos en los últimos trimestres. Los promotores inmobiliarios del país están sumidos en una crisis, con antiguos gigantes como China Evergrande Group incumpliendo sus deudas a medida que las ventas y los precios de las viviendas caen.

Las empresas fiduciarias han podido atraer dinero a pesar de sus riesgos debido a los mayores rendimientos prometidos a los clientes. El rendimiento promedio de un producto fiduciario con fecha de vencimiento dentro de dos años fue del 6,6% en julio, en comparación con la tasa de referencia para depósitos a un año del 1,5% que pagan los bancos.

Las autoridades han tenido cierto éxito al intentar acorralar a la industria desde 2017, pero las explosiones actuales podrían ser al menos el principio del fin de las prácticas más agresivas en la industria fiduciaria.

A medida que aumenta la agitación, las empresas fiduciarias deben pagar miles de millones a sus inversores. Sólo Zhongrong Trust tiene 270 productos por un total de 39.500 millones de yuanes que vencen este año, según Use Trust. Aún así, es sólo el noveno lugar en tamaño.

“La saga Zhongrong es el final de una reacción en cadena que comenzó con el endurecimiento inmobiliario de China”, escribieron en una nota Raymond Yeung y Xing Zhaopeng, economistas de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. “A medida que los problemas inmobiliarios empeoran, es probable que China experimente más impagos en su ecosistema financiero”.