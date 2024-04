Chris Bannister se va de WOM: este fue su mensaje de despedida

Chris Bannister, saliente CEO de Wom en Chile Foto: Cortesía Wom

El primero de abril conocimos que la empresa de telecomunicaciones WOM, en Chile, terminó acogiéndose a la ley de quiebras para darle cara a los problemas de liquidez financiera por los que atraviesa.

Sobre esto hay que tener en cuenta que la empresa no se ha liquidado, sino que reconoce que su capacidad financiera no es suficiente para responder con sus obligaciones, por lo que se acoge a este beneficio que le otorga la ley para sentarse con sus acreedores y renegociar las deudas.

Lea también: WOM Chile se acoge a Ley de Quiebras para enfrentar “necesidades de liquidez”

Mediante este recurso, lo que busca WOM es obtener mejores condiciones que le permitan mantenerse a flote. Si no logra tales acuerdos, incumple los que llegue a pactar, o no logra levantar capitalización de sus accionistas, entonces sí entraría irremediablemente en un camino de no retorno hacia la liquidación.

En su momento, el director ejecutivo de la compañía, Chris Bannister, manifestó que acogerse a la ley de quiebras “es la mejor opción para proteger el valor de la empresa. Estamos enfocados en maximizar el potencial comercial de WOM a largo plazo, continuar brindando el mejor servicio a nuestros clientes, proteger a nuestros colaboradores, cumplir nuestros compromisos con el Gobierno y garantizar que tengamos la liquidez adecuada para invertir en nuestro crecimiento futuro”.

No obstante, hace unas horas el mismo Bannister publicó en sus redes sociales que la junta directiva de la compañía decidió no extender más su contrato, por lo que se despide por segunda vez de WOM. Hay que recordar que él también fue el CEO de la marca en Colombia cuando arrancó su despliegue comercial hace unos cuatro años, cargo que hoy tiene Ramiro Lafarga.

Lea también: Ramiro Lafarga es el nuevo CEO de WOM Colombia

“En 2019, después de cuatro años de construir una empresa basada en sus valores y ponerlos en acción cada día, no con palabras, no con tatuajes, sino con acciones que aportaron un enfoque vibrante al mundo de las telecomunicaciones de Chile, abrimos tiendas en todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas; desarrollamos nuestro personal para atender a los clientes con una sonrisa y pasión, y construimos una cultura para cambiar Chile . Los siguientes cuatro años, después de que me alejé, parte de esta cultura y vivir los valores se convirtió en un eslogan en el muro, no en una acción en las calles”, menciona Banister, al decir, entre líneas, que la cultura que quiso implantar y que consideraba que era clave para la compañía, finalmente cayó en el olvido.

En el comunicado el saliente directivo detalla que hace seis meses le pidieron, nuevamente, liderar a la compañía en Chile “para que recuperara su ADN”, en medio de una estrategia en la que asegura que el accionista se comprometió a inyectar mayores recursos, siempre y cuando Bannister revitalizara el liderazgo y la cultura de la compañía.

“Como es mi pasión, hice esto con intensidad, pasión y velocidad. Incorporamos a la empresa nuevos profesionales, talentosos, en las áreas clave de tecnología, asuntos públicos, auditoría interna, recursos humanos y branding. Identificamos malas prácticas y eliminamos a las personas y contratistas involucrados para regresarnos a nuestras raíces y asegurarnos de que todos estemos comprometidos, colaborando y asumiendo responsabilidad. También redujimos la plantilla de la sede central, que se había vuelto demasiado burocrática como un estilo de titular gordo y volvió al estilo WOM”, detalla.

Con todos estos ajustes, menciona Bannister, los principales socios de WOM en Chile comenzaron a sentarse más cómodos.

A pesar de todo esto, no todos cumplieron con los compromisos que necesitaba la compañía. En su evaluación, WOM bajo su gerencia cumplió tomando las decisiones difíciles, así como los socios clave, quienes extendieron su apoyo extendiendo los plazos de os créditos.

Quienes no cumplieron, cuestiona Bannister, son los accionistas que finalmente no inyectaron los fondos que requería la empresa y que, por lo mismo, hoy atraviesa la crisis que la llevó a buscar refugio en la ley de quiebras.

Sobra decir que esta es la versión aportada por Bannister. La oficial, brindada por la compañía, es que la crisis en WOM obedece más al desafiante panorama macroeconómico marcado por las altísimas tasas de interés, un mercado crediticio difícil y otros factores que han generado presión sobre la liquidez de la compañía. El que hayan tomado la decisión de despedir al también conocido como ‘Tío WOM’, sugiere que no satisfizo sus expectativas de gerencia y buscarán a alguien más que encuentre soluciones que permitan salir de la crisis.

Sus mensajes de despedida

Bannister concluyó su carta despidiéndose de varias personas, recurriendo, como siempre, a su ya reconocido estilo:

A los womers (clientes de WOM en Chile): “gracias por haber creado la mejor empresa pateadora de culos del país. Por favor, continúen y mantengan la magia”.

A los socios clave: “esta es una tremenda empresa a la que ustedes han apoyado. Su apoyo será reconocido durante el proceso”.

A los accionistas: “Adiós”.

Al nuevo CEO: “Buenas suerte. Te deseo lo mejor. No dejes que los asesores coman mucho del comedero”.

A sus hijos: “Vivan siempre sus valores, nunca elijan el dinero, nunca tomen la decisión fácil”.

A Kena (su pareja): “Hola, estoy de vuelta. Gracias por soportar estos seis meses de intensidad”.

A él mismo: “No llores por lo que se acabó, sonríe por lo que comienza”.

“Ahora disfrutaré de las montañas, playas, glaciares, lagos y bosques de Chile. Hasta la próxima aventura”, concluyó su comunicación.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.