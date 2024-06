Cierre de Doña Segunda: Fenalco dice que “la proporcionalidad es indispensable”

La DIAN cerró 19 establecimientos comerciales en Bogotá. Foto: Cortesía

En la mañana de este viernes, el reconocido piqueteadero “Doña Segunda”, ubicado en el barrio 12 de octubre de Bogotá fue cerrado temporalmente por la DIAN por problemas con la expedición de la facturación electrónica.

Según la DIAN, DIAN, en total son 19 los establecimientos que serán cerrados este viernes y hasta tres días. Todos se encuentran en Bogotá, en las localidades de Bosa, Mártires, Barrios Unidos, Kennedy, Cedritos y en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Funcionarios de la DIAN se reunieron con los responsables de los establecimientos comerciales, les explicaron las razones del cierre y efectuaron el debido sellamiento de la tienda.

En declaraciones dadas por la fundadora del local, doña Segunda dijo que “esto me causa mucho dolor. ¿Por qué me sacan por noticias si yo no estoy evadiendo impuestos; no estoy haciéndole mal al Gobierno; no le estoy quitando nada a nadie”.

Ante este hecho, el presidente de Fenalco (gremio de los comerciantes), Jaime Alberto Cabal, dijo que “la ausencia de la factura electrónica no puede ser vista ni tratada como evasión. La proporcionalidad es indispensable al momento de imponer cualquier sanción administrativa. Una persona de la tercera edad, que genera empleo y paga impuestos merece un trato digno, como miles de colombianos que luchan día a día por sacar adelante a su familia”.

Mi solidaridad con Doña Segunda, quien solo merece respeto y un trato digno.



La ausencia de la factura electrónica no puede ser vista ni tratada como evasión.



La proporcionalidad es indispensable al momento de imponer cualquier sanción administrativa. Una persona de la tercera… https://t.co/uylKG9zaqE — Jaime Alberto Cabal (@JaimeA_Cabal) June 21, 2024

Los líos con la facturación electrónica

Irregularidades y omisiones con este requisito han causado el cierre temporal de almacenes de la talla de Olímpica, Éxito o Jumbo, entre una larga lista de más de 350 comercios que han sido sancionados en el último año por la DIAN.

Lo primero que debe saber es que, de acuerdo con la DIAN, un cliente siempre debe exigir la factura electrónica en sus compras y pagos de servicios. “Más que una obligación, permite que usted como ciudadano participe activamente en el control del pago de impuestos (…)”, indicó la entidad en un comunicado.

¿Cómo se ve una factura electrónica? A grandes rasgos, este documento incluye el nombre y número de identificación tributaria de la empresa, identificación del cliente, número correspondiente de un sistema de numeración consecutiva, fecha y hora de generación, información sobre bienes o servicios vendidos o prestados, valor de venta, forma de pago (número de cuotas si es a crédito), discriminar el valor del impuesto IA y firma digital del facturador electrónico, entre otros datos.

“El comprador solo debe entregar tres datos al establecimiento de comercio: nombre o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico”, de acuerdo con la DIAN.

Si la cuestión es tan sencilla, ¿qué está fallando entonces?

Ángela Sánchez, contadora de la Universidad Cooperativa de Colombia y miembro del Colegio de Contadores Públicos, explica que “lo que ha pasado en centros comerciales o en estos almacenes de cadena es que se vuelve complejo el tema de facturar electrónicamente de forma masiva. Lo que ha dicho la DIAN es que para emitir la factura electrónica solo se requieren tres datos del consumidor, pero en los reportes que un contribuyente tiene que enviar se requieren hasta siete datos del consumidor, como nombre completo, dirección, correo electrónico, identificación, número de teléfono”.

“Si para un almacén de cadena es complejo manejar esta información, imagínese para los pequeños comerciantes. Mientras una panadería pide esos datos a un cliente, otros cuatro se le han ido. No hay una sistematización de esos datos, aunque no todo es cuestión de la DIAN, también hay un tema cultural”, añade Sánchez.

Sin embargo, Claudia Patricia Mateus, docente del programa de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana, tiene una visión distinta de las irregularidades que están presentándose en grandes almacenes en cuestiones de emisión de factura electrónica.

“Los comercios solo deben solicitar los tres datos que habla de la DIAN. ¿Qué está pasando? Están pidiendo más información para usarla en el envío de mensajes de marketing, cosa que es un error. Además, hoy en día los establecimientos no deben preguntarle al cliente si quiere o no factura electrónica, debe emitirla y enviarla”, señala.

