Cloudflare: falla del proveedor digital frenó temporalmente plataformas como Zoom y Canva

Varias plataformas en línea, incluida la red Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, Zoom y Canva, estuvieron brevemente fuera de servicio este viernes en la madrugada debido a un problema identificado por el proveedor digital Cloudflare.

Un mensaje de error que mencionaba Cloudflare aparecía cuando se intentaba ir a Truth Social y a otras webs, como la plataforma de laboral LinkedIn, hasta aproximadamente las 4:30 a.m.

“Somos conscientes del problema que afecta la disponibilidad de la red de Cloudflare”, indicó en X el director técnico de la empresa, Dane Knecht, precisando que no se trataba de un ataque.

We are aware of the issue impacting the availability of Cloudflare’s network. It was not an attack; root cause was disabling some logging to help mitigate this week’s React CVE.



En la mañana, numerosos internautas señalaron en X problemas de conexión en varios sitios.

Cloudflare es una plataforma que proporciona servicios de seguridad, gestión y optimización del tráfico para sitios web y aplicaciones.

La compañía asegura que gestiona cerca del 20 % del tráfico de internet mundial.

Esta es la segunda vez que la plataforma se cae en menos de dos meses

El pasado 18 de noviembre, sus servicios ya se vieron afectados por una avería importante que dejó sin acceso a numerosos sitios —entre ellos Spotify y ChatGPT— durante varias horas.

Un “error latente” en uno de sus servicios “comenzó a provocar fallos tras un cambio de configuración rutinario”, lo que “provocó un deterioro general de nuestra red”, precisó Knecht durante la primera falla.

La página web Downdetector, donde los internautas informan de problemas de conexión, registró perturbaciones para los usuarios de la red social X, del videojuego League of Legends y de algunos servicios de Google y OpenAI, creador de ChatGPT.

“Este incidente, al igual que la reciente avería de AWS, pone de manifiesto hasta qué punto algunos servicios de internet muy importantes dependen de un número relativamente reducido de actores principales”, advierte Alan Woodward, profesor de ciberseguridad en la Universidad de Surrey (Reino Unido).

En su opinión, “es un arma de doble filo, ya que estos proveedores de servicios deben ser de gran envergadura para ofrecer la escala y el alcance global que requieren las grandes marcas. Pero cuando tienen un problema, el impacto es considerable”.

