¿Cómo pinta el futuro del trabajo y el de los trabajadores?

¿Por qué se volvió tan importante hablar de teletrabajo y de trabajo en casa? Porque de acuerdo con las cifras entregadas por el senador Carlos Fernando Motoa, autor de la aprobada ley que pone reglas a este tipo de modalidades laborales, en Colombia existen algo más de 3,5 millones de personas que se ganan la vida de esta forma como consecuencia de la pandemia. “El origen del teletrabajo es un acuerdo de voluntades para adelantar funciones que siempre son virtuales y remotas. En cambio, el trabajo en casa solamente se da, como establecimos en esta ley, cuando existan situaciones excepcionales, ocasionales o accidentales que impidan desempeñar las funciones en la oficina. Creamos esta ley para que se establezcan las mismas condiciones y garantías del trabajador como si adelantara sus funciones de manera presencial”, dijo Motoa en una reciente entrevista con El Espectador.

Y en ese escenario, contemplando que el Plan Nacional de Vacunación avanza rápidamente y que muchas empresas ya han venido anunciando a sus empleados el regreso a las oficinas, es necesario hablar del futuro de los empleados y del trabajo mismo.

De acuerdo con el Estudio de Tendencias Globales de Talento 2021, hecho por la firma Mercer, “el 65 % de los líderes de recursos humanos de América Latina creen que la pandemia afectó negativamente los resultados” de su negocio, obligando a replantear el modelo de negocio o, en su defecto, el modelo en que se relacionan directamente con sus propios colaboradores.

Juliana Duque, Talent Strategy Leader de Mercer, Centroamérica y el Caribe, asegura que “como líderes debemos estar cercanos a la gente y lo que hemos visto es que se han abierto espacios exclusivos para conversar sobre cómo están, en términos personales, y qué necesitan. Más claridad. Se ha empezado a crear un rol importante del colaborador al líder, y eso es tener la capacidad de levantar la mano y hablar con mi jefe para pedirle más espacio porque no se sabe en qué enfocarse. Nos estamos apalancando fuertemente, desde el comienzo de la pandemia, en las plataformas digitales, evidenciamos que somos responsables y capaces de cumplir con las metas propuestas”.

El documento advierte también que el 54 % de los encuestados afirman haber ampliado las políticas de trabajo flexible de su organización y el 39 % tiene previsto mejorarlas en 2021. “La tecnología ha sido ese habilitador fundamental para dar continuidad. Lo más importante en el aspecto laboral es que se aceleraron procesos en muchas organizaciones y se eliminaron mitos alrededor de la productividad vs. presencialidad”, dijo Juan Pablo Villegas, gerente general de Citrix Colombia, en medio de una charla sobre el futuro del trabajo. El reto, entonces, es que en la llamada nueva normalidad hay que tratar de “no perder lo que hemos ganado en estos 18 meses con un esquema híbrido para incrementar la productividad”.

El estudio de Mercer ofrece algunas recomendaciones de cara al futuro del trabajo: definir las necesidades futuras de la fuerza laboral o efectuar una reestructuración, incentivar la transformación con el desarrollo de nuevas habilidades y crear una cultura de cuidado y bienestar pues las compañías han rediseñado su propuesta de beneficios y han mejorado sus herramientas de investigación de los empleados para estar más cerca que nunca de sus colaboradores.

Por su parte, advierte Duque, para aterrizar estas propuestas, que cada empleado debe “conectarse con su rol, entender bien para qué está en la compañía y el propósito y la razón por la cual existe en la organización. En esta situación el líder también es vulnerable, todos lo ven en casa, en camiseta y sin corbata. El futuro es que seremos más humanos: conocer un poco más allá y eso nos dejará relacionarnos mejor. Todo esto orientado a diseñar estrategias para organizaciones que respondan a las expectativas de las personas. El futuro será acompañar la transición emocional de las personas. Vamos a estar aprendiendo y desaprendiendo, por ejemplo, tendremos que volver a aprender sobre el volver a la oficina. El futuro está en desarrollar las competencias críticas para que todos demos el mejor desempeño y que reconectemos con nuestra profesión y disciplina”.

En otra encuesta, pero esta hecha por Citrix, se concluyó que después de la pandemia (aunque sabemos que no se ha ido y no se irá, por lo que nos dicen los especialistas médicos), al 72 % de los encuestados les gustaría un modelo híbrido para trabajar, “donde puedan elegir si trabajar de forma remota o desde la oficina todos los días”. El 15 % quiere volver a trabajar en una oficina todos los días y el 13 % no tiene interés en volver a la oficina y preferiría un puesto permanentemente remoto.

También aparecen datos relevantes sobre la productividad en medio del escenario familiar. ¿Qué afecta a la tan anhelada productividad? Distracción del entorno familiar (55 %), falta de tecnología, aplicaciones y acceso a documentos / archivos adecuados (45 %), y falta de equipo de oficina (39 %). Las respuestas de esta encuesta permitieron concluir que el 5 % cree que las empresas cerrarán sus oficinas por completo, el 26 % piensa que las empresas mantendrán sus espacios de oficina, es decir, volverán a la normalidad, y el 68 % cree que después de la pandemia las oficinas tradicionales se utilizarán con un estilo híbrido (para actividades específicas).

Ahora, más allá de las encuestas, Villegas lanza una advertencia fundamental: “Lo que no puede pasar es que no aprendamos de esto. Hay una realidad, y es que nos enfrentamos a un mundo con más retos, que ser productivo remotamente será más valioso. Hoy es una pandemia, mañana es un tema climático. Esas organizaciones que quieren que toda la gente vuelva enfrentarán el reto de retener talento. El futuro es un futuro híbrido, en donde el cambio es constante y la flexibilidad deben estar presentes”.

La firma LiveCareer también había realizado una encuesta a 1.000 profesionales acerca de su experiencia trabajando desde casa y encontraron que “la mayoría de los empleados (66 %) ahorran entre 30 minutos y 2 horas al día al no desplazarse a la oficina. ¡Eso es de 7,6 a 30 días al año! El 74 % de los trabajadores remotos han aprovechado el home office para emprender un negocio informal que les genere ingresos extras. El 49 % de los trabajadores han viajado a otra ciudad o país para trabajar remotamente en el último año. Y a un 52 % de los empleados les apasiona más su trabajo que antes por los beneficios del teletrabajo”.

Otras recomendaciones

El documento de Mercer cree que desde los gerentes y presidentes de compañías, hasta sus equipos de recursos humanos y también los colaboradores mismos, deben comenzar a trabajar en concentrarse “en algunas métricas clave que se alineen con sus valores corporativos”, entender que “la sostenibilidad debe ocupar un lugar central en su agenda de transformación”, que se deben establecer “claramente que las habilidades son responsabilidad de la organización”, que se “garantice que el análisis de datos de la fuerza laboral propicie la estrategia de negocio”, que se haga del trabajo flexible una práctica y no una promesa, que se “diseñe el trabajo digital y la colaboración”, que se midan “las reacciones de sus empleados a los cambios organizacionales” y que, al final sean sinceros en determinar “si su función de recursos humanos está preparada para el futuro”.

Duque asegura que hay que trabajar rápidamente en tres temas de peso: “El manejo emocional volviendo a lo básico, porque no es fácil el contexto virtual. Uno, porque quiero ser un ser social y quiero estar con un equipo, pero cuando estoy en casa me entero de todo lo que pasa en ella y eso requiere un manejo emocional importante cuando a la vez me está escribiendo mi jefe o tengo llamada con cliente. El segundo: la autogestión. Si antes yo decía ‘ya terminé un proyecto, voy a la oficina y hablo con el jefe’. Ahora es ‘terminé y tengo muchas llamadas y no sé a qué darle prioridad’. Y la tercera es la curiosidad o agilidad de aprendizaje. Hay que leer y estar enterados y a la vanguardia, que es lo que nos va a dar el éxito. Y, claro, todo esto con la adaptabilidad”.

La gente de Meta4 A Cegid Company también había lanzados sus propias recomendaciones para pasar del dicho al hecho. Resiliencia: desarrollar fortaleza y la capacidad de mantener la visión, el propósito e integridad del sistema organizacional frente a circunstancias que continuarán cambiando. Liderazgo: comprometer a líderes empáticos capaces de afrontar el desafío de gestionar la crisis y los procesos de cambio, a través de una comunicación de doble vía, mientras redefinen y rediseñan el futuro a corto, mediano y largo plazo. Flexibilidad: incentivar una mentalidad flexible que permita reconfigurar y reinventar procesos que se adapten a las nuevas circunstancias en cuestiones como mejoras en las propuestas de valor para empleados. Innovación: cultivar la cultura de la innovación a través de la colaboración y estrategias para coordinar equipos de trabajo remotos, clarificando roles y expectativas, para hacer diferente y mejor las cosas. Tecnología: Contar y hacer uso de soluciones tecnológicas que permitan digitalizar la mayor cantidad de procesos posibles.

Y sobre los temas de abuso en medio de todo este escenario, ¿qué? El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se había referido a ello en una entrevista para El Espectador el pasado marzo: “El Ministerio trabaja preventivamente, y muchos de los temas se solucionan. Tenemos 14.000 querellas por muchos factores como el trabajo en casa, más de 40.000 tutelas, y muchas han sido atendidas y resueltas favorablemente para los trabajadores; con otras nos ha tocado iniciar procesos sancionatorios, que no han terminado, pero entre el 70 y 80 % se solucionan con nuestra intermediación”.

Al final, como lo dice Juliana Duque, se trata de liderazgo y de la persona que siente el precedente con el ejemplo. “No todos los líderes son expertos o tienen conocimiento digital, pero somos todos humanos, y si me cuesta la tecnología, entonces hay que abrir un espacio entre todos para entender herramientas de colaboración, que todos vean el mismo cronograma, que todos nos hablemos y digamos que estamos en proceso de aprendizaje. Yo soy líder y estoy al servicio de ustedes. No se va a juzgar a nadie porque tal vez era que no lo sabía. Se trata de crear la cultura de aprender del error para hacer una consolidación cultural. Volver a lo básico”.

