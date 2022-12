“Con dólar a 5 mil somos rentables para inversión extranjera”: directora de ColCapital

Paola García Barreneche, directora de ColCapital, es optimista frente a la coyuntura económica de Colombia. Foto: JOHAN LOPEZ

Paola García Barreneche es una mujer capitalista. Actualmente dirige Colcapital, la Asociación Colombiana de Capitales Privado que agremia la industria de fondos de capital privado en Colombia. Menos de un año en ese puesto le valió para que la revista Gerente la colocara en el puesto 15 de los 100 gerentes más exitosos del país.

García ha entregado buena parte de su vida profesional a promover la inversión en el país y la expansión de operaciones de multinacionales de los sectores como turismo, servicios, tecnología, energías renovables, logística, agroindustria, vehículos y fondos de inversión. Por eso, muchos podrán sorprenderse con que Paola García vea medio lleno el vaso de la economía en un contexto donde el dólar ha superado los $5.000, se ha hablado del nerviosismo en los mercados ante la llegada del primer gobierno de izquierda al país y una reforma tributaria que gravará más a las personas de altos ingresos.

García participó de PromPerú, un encuentro de negocios donde 54 exportadores y operadores peruanos ofrecieron a 151 empresarios colombianos el portafolio de inversiones de ese país, y compartió su optimismo en una conferencia. La empresaria conversó con El Espectador sobre su visión de la realidad económica del país.

En el momento en que fue escogido el presidente Gustavo Petro hubo miedo en el sector privado por tratarse del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Pasados más de cien días de gobierno, ¿ha cambiado ese sentimiento?

Siento que es parte de la naturaleza humana paralizarnos frente a los escenarios de cambio, parálisis por análisis es como le digo yo. Siento que las cosas se van reactivando y siento también que cuando observamos el nivel nacional las conversaciones están muy en torno a lo que está pasando en este momento: la reforma tributaria… lo que está pasando en el Congreso… las diferentes coyunturas que estamos viendo internamente. Pero cuando uno conversa con inversionistas internacionales, la conversación es completamente distinta. Para ellos es absolutamente normal que el gobierno cambie de partidos políticos, que se pase de izquierda a derecha y que haya una serie de alteraciones que son absolutamente normales en un gobierno. Nosotros estamos en el proceso de aprender esa evolución porque es la primera vez que tenemos un cambio abrupto de línea de gobierno. Se trata de un proceso de adaptación.

Los inversionistas internacionales siguen teniendo apetito por Colombia y siguen viendo diferentes oportunidades reales de negocio en varios sectores de la economía. Por ejemplo, en el sector de infraestructura. Los fondos de capital privado han jugado un rol muy importante en las concesiones de cuarta generación y están interesados en saber si la quinta generación de concesiones va para adelante. En el sector de energías renovables el optimismo está al 100, porque este gobierno ha enfatizado en que vamos por las energías más limpias. Definitivamente la diversificación de la matriz energética va a seguir y ahí veremos a los jugadores de los fondos de capital privado que han participado en esta industria continuando con la oportunidad y con la apuesta por el país. También está el turismo, que ha sido un secreto bien guardado a nivel internacional. Colombia poco a poco está posicionándose como un destino interesante, pero requiere muchísima inversión en términos de infraestructura hotelera. Entonces esa es una oportunidad que los jugadores internacionales están viendo clarísimamente a nivel de infraestructura hotelera y también de operación hotelera. Hemos visto alianzas importantes que se han llevado a cabo en los últimos meses entre fondos de capital como Advent, uno de los más grandes del mundo, haciendo una alianza estratégica con GHL, el mayor operador turístico de Colombia y de América Latina. También vemos oportunidades en el sector del agro, donde Colombia tiene un potencial gigantesco.

¿Cuál ha sido su participación en PromPerú?

Participé en un panel con COFIDE, el banco de desarrollo de Perú, hablando sobre las oportunidades que tenemos como región de mostrarnos al mundo, las cuales son más visibles cuando se adopta una lente internacional. Recientemente me reuní con quienes organizan la planeación estratégica de ColCapital y me decían que lo que hay es oportunidades: toda la inversión que se iba a ir para Rusia y China ya no va para allá. Ahí es cuando es importante mostrarnos como región, como América Latina e incluso como Alianza del Pacífico y que ya luego los inversionistas revisen las oportunidades puntuales de cada país.

El discurso oficial de los representantes del gobierno de Perú es que, pese a la inestabilidad política de ese país, la economía es estable y por eso los inversionistas pueden estar tranquilos de invertir allí. ¿Comparte usted esa tesis?

Las inversiones de los fondos de capital privado son acíclicas, son inversiones que consideran en promedio una inversión de 10 años. No son inversiones que están mirando solamente el periodo gubernamental, sino las oportunidades en sí mismas que no dependen de las coyunturas en los sectores, por ejemplo, energéticos, turísticos y de infraestructura.

¿Cómo se siente frente a la reforma tributaria?

Cuando llegó el borrador de reforma tributaria, en Colcapital revisamos cada detalle con lupa. Ninguno de los impuestos nuevos afecta directamente a los fondos de capital privado. Sin embargo, los fondos de capital invierten en empresas colombianas que van a tener que pagar mayores impuestos. En ese sentido hay una afectación indirecta. Creo que se viene una coyuntura de adaptación. El tema seguramente va a afectarnos más a mediano plazo en el 2024, porque se aplicará en el año 2023 pero los impuestos se irán pagando en el 2024 cuando ya las empresas hayan empezado a asumir ese reto que van a tener que absorber en sus costos.

No vemos que sea el fin del mundo: los fondos de capital privado van a seguir apostando por el desarrollo del país y por seguir invirtiendo en esos proyectos y empresas colombianas para, con su capital inteligente, llevarlos a un siguiente nivel.

¿Se siente optimista?

Sí, ese es el mensaje. Creo que hay mucho por rescatar. Nos estamos concentrando en el vaso medio vacío y no en el vaso medio lleno. Los inversionistas internacionales siguen apostándole a Colombia. Estuvimos hace poco en Nueva York e identificamos dos oportunidades puntuales de inversión en fondos de capital privado, cada una de 20 millones de dólares que ya se están cerrando. Entonces sigue habiendo apetito, sigue habiendo transacciones y sigue habiendo ánimo por la apuesta a los diferentes sectores productivos del país. Además, el país ya no está en guerra como antes. El conflicto armado tenía un costo económico enorme que ya no tenemos que asumir y ahora se facilita crear nuevas empresas.

Si bien la coyuntura puede ralentizar las decisiones de inversión, los fondos de capital privado que ya están fondeados están listos y tienen toda la liquidez del caso para invertir. De esos, en los fondos que hacen parte de Colcapital hay 2.500 millones de dólares listos para invertir en diferentes sectores. La oportunidad está dada y a mayor riesgo, mayor rentabilidad también. En Colombia nos hace falta creernos las buenas noticias.

Algunos empresarios han enviado un mensaje muy negativo frente al cambio de gobierno, incluso el ministro de hacienda los responsabilizó del pánico económico…

Creo que la mayoría de los empresarios no paran de apostarle al país. Nos falta creernos las buenas noticias. La economía está creciendo y Colombia es uno de los países de la OCDE con mejor desempeño. A comparación de los otros países de América Latina estamos superbién, entonces no creo que debamos, a punta de psicología y mensajes negativos, bajar el efecto de lo que en realidad está pasando. Hay muchos casos de éxito por contar. Por ejemplo, recién entregamos los reconocimientos de la Industria de Capital Privado y Capital Emprendedor, algo similar a los premios Oscar del sector empresarial. Premiamos al grupo hotelero Pegasus, que con El Viajero Hostels ya tiene cuatro sedes estratégicas en Colombia y busca abrir una quinta.

¿Le preocupa tener un dólar en $5.000?

A todos nos preocupa y nos aterra un poquito el nivel al que ha llegado. Pero para un inversionista internacional mirando oportunidades somos más rentables porque con menos capital van a hacer la misma inversión. Si se invierte en el sector exportador, con el dólar a 5.000 exportar se vuelve más rentable.

¿Le preocupan las políticas del gobierno frente al sector de hidrocarburos?

No. Yo creo que hay que hay campo para todos. La diversificación de la matriz energética es fundamental y específicamente el sector no convencional de energía renovables tiene un potencial enorme todavía por explotar en Colombia. Hace cinco años teníamos más o menos un poquito más de 20 megavatios de energía renovables no convencionales en el país. Hoy por hoy, ya hay proyectos por más de 2.800 megavatios desarrollándose. Ahí hay un potencial enorme, tenemos claramente una oportunidad gigante de continuar desarrollando tanto la energía solar como la energía eólica y eso nos va a ayudar también a diversificar esa matriz energética y no estar tan dependientes de un solo tipo de energía, sino de tener una variedad que nos da más seguridad.

