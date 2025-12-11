Disney invertirá USD 1.000 millones en OpenAI y sus personajes estarán en videos de IA

Imagen de referencia. Foto: AP - Richard Drew

Como parte del nuevo acuerdo trienal, Sora de OpenAI podrá usar una biblioteca de más de 200 personajes animados y criaturas, desde Lilo y Stitch hasta Ariel y Simba, para generar vídeos de IA según las indicaciones del usuario.

Sin embargo, el acuerdo no incluye la imagen ni las voces de los artistas. Por lo tanto, un vídeo podría incluir a Woody de Toy Story, pero sin la voz de Tom Hanks.

“El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria y, a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance de nuestra narración a través de la IA generativa, al tiempo que respetamos y protegemos a los creadores y sus obras”, dijo el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en el comunicado.

El acuerdo marca la mayor inversión de capital que un importante estudio de Hollywood ha realizado hasta la fecha en un desarrollador de modelos de inteligencia artificial.

OpenAI ha pasado meses en conversaciones con los estudios más grandes de Hollywood, incluyendo Disney, Universal Pictures (de Comcast Corp.) y Warner Bros. Discovery Inc., sobre el potencial creativo y comercial de Sora, según informó previamente Bloomberg News.

Los estudios se han mostrado reacios a colaborar con una empresa de inteligencia artificial, temerosos del uso que pueda hacer de sus datos y de provocar la ira de los sindicatos con los que trabajan a diario.

Disney y Comcast demandaron a otra empresa de inteligencia artificial, Midjourney Inc., a principios de este año por violación de derechos de autor.

Las industrias creativas, desde el cine hasta la música y la literatura, han luchado por encontrar un equilibrio entre la protección de sus valiosos derechos de autor y las potentes nuevas tecnologías que han despegado entre los consumidores y ofrecen una nueva vía de crecimiento.

Las empresas de medios propietarias de derechos de autor afirman que las compañías que desarrollan estos modelos deberían pagarles para que se entrenen en su trabajo.

Las principales discográficas demandaron a dos startups de IA de audio el año pasado, aunque Warner Music Group y Universal Music Group llegaron recientemente a un acuerdo con Udio y firmaron acuerdos para colaborar en un nuevo servicio comercial de creación y streaming de música.

OpenAI presentó una nueva versión de Sora en septiembre como una aplicación social independiente, disponible por invitación. Al igual que con la Sora original, lanzada en diciembre pasado, los usuarios pueden generar clips cortos respondiendo a indicaciones de texto, pero la nueva aplicación permite ver videos creados por otros.

Además, los usuarios pueden crear un avatar de IA realista y su propia voz, que pueden insertarse en videos creados con la aplicación por el usuario o sus amigos, con el permiso del propietario del avatar.

“Disney es el estándar de oro mundial para la narración de historias, y estamos entusiasmados de asociarnos para permitir que Sora y ChatGPT Images expandan la forma en que las personas crean y experimentan contenido excelente”, afirmó el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

OpenAI ha recaudado decenas de miles de millones de dólares para cubrir el coste del talento, los chips y los centros de datos necesarios para desarrollar y dar soporte a modelos de IA de vanguardia. La empresa fue valorada en 500.000 millones de dólares en una venta secundaria de acciones realizada a principios de este año.

Como parte del acuerdo, Disney se convertirá en un cliente importante de OpenAI, utilizando sus herramientas para crear nuevos productos y experiencias e implementando ChatGPT para sus empleados.

Se espera que Sora y ChatGPT Images comiencen a generar videos con los personajes de Disney a principios de 2026.

