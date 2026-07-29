Gobierno Petro radicó presupuesto 2027 que ejecutará De la Espriella: se necesita tributaria

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en la radicación del Presupuesto 2027. Foto: Minhacienda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por tercera vez consecutiva, el Gobierno de Gustavo Petro radicó un proyecto de presupuesto que depende de la aprobación de nuevos impuestos.

El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, radicado este miércoles por el Ministerio de Hacienda, tiene un monto de COP 575,6 billones. Pero para financiar los gastos se necesitan ingresos adicionales por COP 30,2 billones.

La semana pasada, el Ministerio de Hacienda de la administración Petro radicó su último intento tributario: una reforma para recaudar COP 21,9 billones. Esta iniciativa incluye ajustes en IVA, patrimonio y renta.

También lea: El último intento tributario del Gobierno Petro: así busca recaudar COP 21,9 billones

Considerando las dificultades políticas para aprobar esa tributaria, Germán Ávila, jefe de la cartera, explicó que esta iniciativa es un “mensaje” para la administración de Abelardo de la Espriella: si bien es necesario aumentar los ingresos, existen caminos para hacerlo sin afectar a las personas de menores ingresos ni tocar la canasta básica.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella, ya anunció que la propuesta tributaria de la nueva administración llegará al Congreso en septiembre.

¿Cómo está distribuido el Presupuesto 2027?

Funcionamiento: COP 367,6 billones, un aumento de 0,5 % frente al presupuesto vigente a junio de 2026.

Servicio de la deuda: COP 118 billones, un aumento de 17,5 % frente al de 2026. Los intereses de la deuda crecieron 27,6 %.

Inversión: COP 89,9 billones, un aumento de 0,5 % frente al de 2026. Aunque la inversión aumenta nominalmente, baja como porcentaje del PIB.

El fantasma de los presupuestos pasados

La aprobación del presupuesto ha generado múltiples debates en los últimos dos años.

Para el presupuesto 2025, la administración Petro propuso un monto de COP 523 billones, que necesitaba COP 12 billones de una ley de financiamiento. En esa ocasión, el presupuesto no recibió el visto bueno del Legislativo y la propuesta para aumentar impuestos se hundió. Al final, el Gobierno expidió las cuentas de 2025 por decreto y, más adelante, hizo un ajuste de COP 12 billones (por la ley de financiamiento que se hundió), dejando el presupuesto en COP 511 billones.

Le recomendamos: El examen fiscal que reprobó el Gobierno Petro: la herencia que le deja a De la Espriella

Un año después, el 29 de julio de 2025, el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 por COP 556,9 billones, atado a una ley de financiamiento con la que buscaba recaudar COP 26,3 billones. Sin embargo, tras un acuerdo con el Congreso, tanto el monto del presupuesto como el de la reforma se redujeron en COP 10 billones, hasta COP 546,9 billones y COP 16,3 billones, respectivamente.

Finalmente, el Congreso le aprobó al Gobierno Petro el presupuesto para 2026, pero hundió la ley de financiamiento, dejando un hueco en las cuentas de este año.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.