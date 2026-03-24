Ecopetrol confirma que la refinería de Cartagena superó la falla eléctrica

Refinería de Cartagena (Reficar). Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Mariana Greif Etchebehere

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Tras más de una semana, Ecopetrol informó que las unidades de la refinería de Cartagena se encuentran operando de manera normal para atender la demanda de combustibles del país.

Esto no ocurría desde el domingo 15 de marzo, cuando se presentó una afectación en el suministro de energía en la refinería, lo que provocó el apagado de las unidades de proceso.

El suministro eléctrico fue restablecido con éxito y la compañía asegura que la situación no ocasionó afectaciones en el abastecimiento de combustibles.

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“Una vez se reportó el evento, un grupo de expertos trabajó en el restablecimiento del sistema eléctrico y en el plan de arranque secuencial de las unidades de proceso, que culminó sin incidentes”, detalló Ecopetrol.

La compañía agregó que, durante estas operaciones, el despacho de productos refinados a proveedores se realizó sin contratiempos para garantizar la seguridad energética de la región Caribe y el país.

Una comisión investigadora fue designada para determinar las causas del incidente. Todavía se desconocen las causas el apagón. La empresa continúa con el plan de mitigación de riesgo para garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico de la refinería.

El complejo industrial de Cartagena está compuesto por 35 unidades y tiene una capacidad de carga de 200.000 barriles diarios. El funcionamiento de la refinería es clave para el suministro de combustibles en el país.

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