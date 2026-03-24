El precio del petróleo se dispara ante posible intensificación de la guerra en Medio Oriente

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El petróleo subió en una sesión volátil —recortando una fuerte caída del lunes— ante la preocupación de que la guerra en Medio Oriente pueda intensificarse, mientras los flujos de crudo a través del estrecho estratégico de Ormuz hacia los mercados globales siguen bloqueados.

El Brent superó los USD 100 por barril, tras desplomarse 11 % el lunes cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retrasó por cinco días la amenaza de atacar la infraestructura energética de Irán, argumentando que había conversaciones con Teherán. Irán negó que existieran negociaciones, mientras Israel continuaba con los ataques. El crudo de referencia estadounidense, West Texas Intermediate, avanzó cerca del 2 %.

El Brent ha subido alrededor del 40 % este mes ante el temor de que las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán, que han sacudido el Medio Oriente, desencadenen una crisis energética global, impulsando la inflación.

La guerra ha obstaculizado el tránsito por el estrecho de Ormuz, obligando a los productores del golfo Pérsico a recortar millones de barriles diarios de producción. Productos derivados como el diésel y el combustible para aviones han subido aún más que el crudo, presionando a los consumidores y generando inquietud en los gobiernos.

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Las repercusiones continuaron expandiéndose. Chile se dispone a aumentar los precios de los combustibles en hasta un 54 %, mientras que, en Asia, Japón ordenó revisar toda su cadena de suministro de productos petroleros y se informa que el país realizó consultas con los participantes del mercado sobre una posible intervención en los futuros del crudo.

En otros lugares, Tailandia incrementó el diésel, la mayor refinadora de China dijo que priorizará el suministro local, y Filipinas advirtió que dejar aviones en tierra por escasez de combustible para aviación es una “posibilidad concreta”.

“Una gran pregunta es si el mercado global de petróleo puede mitigar la interrupción del estrecho de Ormuz”, señalan analistas de Macquarie, incluido Vikas Dwivedi, en una nota. “Nuestro análisis sugiere que sí, pero solo si se implementa una variedad de medidas de mitigación sin los retrasos burocráticos habituales”.

Aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han tolerado su postura contra Teherán debido a los bombardeos sobre sus territorios. Arabia Saudita dijo a EE. UU. que está lista para atacar a Irán si sus propias plantas eléctricas y de agua son objetivo de la república islámica, según personas con conocimiento del tema.

Aliados de EE. UU. en el golfo Pérsico se disponían a contribuir al conflicto, informó The Wall Street Journal. Entre ellos, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ahora está interesado en restablecer la disuasión y está próximo a decidir si sumarse o no a los ataques, según el periódico, que citó a personas familiarizadas con la situación.

Teherán está revisando correspondencia recibida de Estados Unidos a través de mediadores, informó CBS, citando a un alto funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, instalaciones de gas fueron atacadas en Isfahán, en el centro de Irán, según la agencia Fars.

“No está claro cuánto han avanzado las conversaciones por canales indirectos ni si la Guardia Revolucionaria Islámica está en disposición de negociar en esta etapa, cuando mantiene un firme control del estrecho de Ormuz”, señalan analistas de RBC Capital Markets LLC, incluida Helima Croft, en una nota. “Los barcos, no las declaraciones, probablemente serán lo que finalmente importen para los mercados físicos”.

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