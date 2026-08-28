Ecopetrol convoca a asamblea extraordinaria en septiembre: ¿cuál es el motivo?

Logo de Ecopetrol. Foto: Archivo Particular

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La petrolera estatal publicó un aviso en el que convoca a una asamblea de accionistas extraordinaria, luego de que se conocieran importantes cambios en la alta gerencia de Ecopetrol.

La reunión se realizará el 15 de septiembre de 2026, a partir de las 11:00 a. m., en el Edificio Principal de Ecopetrol S.A., aunque también será transmitida. Así lo dio a conocer la empresa mediante una publicación de información relevante.

El proceso de votación se realizará de manera electrónica. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la asamblea podrán hacerse representar mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado y la persona en quien éste puede sustituirlo.

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¿Qué se va a discutir en la reunión?

En el orden del día se revelan los detalles de la reunión y su motivo.

La principal es la consideración y aprobación de la reforma del artículo 20 de los Estatutos Sociales de Ecopetrol S.A., que es sobre la integración, renovación y elección de la Junta Directiva.

También se va a aprobar la instrucción a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., incluida la que resulte elegida en la reunión, para armonizar la Política de Sucesión de los integrantes de la junta.

Finalmente, se hará la “elección integral de los nueve miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., mediante el sistema de cociente electoral, para lo que resta del período institucional 2025-2029″, de acuerdo con la compañía.

¿Cómo será la nueva junta de Ecopetrol?

En la noche de este viernes, la empresa terminó de oficializar la plancha de candidatos para la junta. Se trata de los puestos 7, 8 y 9 en los que se concentran los candidatos que permanecerán en su asiento.

De este modo, fue postulado como candidato al renglón 7°, el señor César Eduardo Loza Arenas, quien fue elegido previamente por los trabajadores y trabajadoras vinculados laboralmente a Ecopetrol S.A.

También se conservan los puestos 8 y 9 con el señor Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona, respectivamente. El primero va por cuenta de los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos en los que tiene presencia Ecopetrol y el segundo, por los representantes de los accionistas minoritarios con mayor participación accionaria.

Los nuevos nombres que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella:

Carlos Augusto Suárez: estratega de comunicación política del presidente De La Espriella. Es abogado, especialista en control fiscal y cuenta con trayectoria en gestión de crisis y asesoría a gobernantes.

José Camilo Manzur Jattin: ingeniero civil con maestría en Economía y presidente de Asocodis.

Jorge Alberto Jaller Jaramillo: ejecutivo con trayectoria en Grupo Éxito.

Ludmila del Carmen Vergara: abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción, y recientemente Superintendente de Transporte.

Betzy Patricia Martínez: abogada que ha trabajado más de 25 años en los sectores público y privado.

Claudia Margarita Lafaurie Taboada: tiene más de veinte años de experiencia como abogada experta en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica; pasó por la ANH.

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