Colombia analiza importar gas venezolano si EE.UU. alivia sanciones

La estatal de energía de Colombia está tomando medidas preliminares para reanudar la importación de gas natural de la vecina Venezuela en previsión de que Estados Unidos alivie las sanciones, según personas familiarizadas con el asunto.

Ecopetrol SA ha mantenido recientemente conversaciones para analizar la viabilidad de importar el combustible, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

Dado que las sanciones estadounidenses han impedido previamente tal medida, Ecopetrol está esperando el resultado de la reunión del próximo mes entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, antes de iniciar las negociaciones directamente con Venezuela, dijo una de las personas.

La oficina de prensa de Ecopetrol declinó hacer comentarios. Petróleos de Venezuela S.A. no respondió a una solicitud de comentarios, ni tampoco lo hizo el Tesoro de EE. UU.

El creciente déficit de gas natural ha obligado recientemente a Colombia a depender de costosas importaciones de gas natural licuado (GNL). Tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, el ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, escribió en una publicación en X que la reanudación de las conversaciones entre EE. UU. y Venezuela abre una vía para las importaciones que garantizarían un gas más barato.

Los dos gobiernos habían anunciado previamente que el acuerdo energético comenzaría a fines de 2024, pero las sanciones estadounidenses a la industria de petróleo y gas de Venezuela disuadieron a Ecopetrol de seguir adelante con el plan.

Sin embargo, altos funcionarios de ambos países continuaron presionando para reactivar el comercio, y Palma se reunió con la entonces vicepresidenta y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, en Caracas el año pasado. Y antes de su captura, Maduro declaró el mes pasado que Venezuela estaría dispuesta a suministrar inicialmente gas natural a Colombia de manera gratuita.

Gasoducto abandonado

Cualquier acuerdo reabriría el gasoducto Antonio Ricaurte de 224 kilómetros, que solía operar en la dirección opuesta para exportar gas natural colombiano, hasta que la crisis económica de Venezuela y las sanciones estadounidenses descarrilaron el acuerdo.

La reapertura del ducto abandonado que ha estado cerrado durante más de una década también requerirá un amplio mantenimiento, incluida la reconstrucción de una sección entera en el lado colombiano.

La consultora energética Wood Mackenzie estima que construirlo y rehabilitarlo podría llevar entre 18 y 24 meses.

“Restaurar el gasoducto requeriría una inversión sustancial, que incluye la sustitución de componentes antiguos, la adquisición de nuevas tuberías y la puesta en servicio completa del sistema”, escribió el equipo de Gas y GNL de Wood Mackenzie en una respuesta por correo electrónico a preguntas. “La magnitud del trabajo sugiere costos similares a los de un proyecto prácticamente desde cero”.

Una vez reparado el gasoducto, propiedad de la estatal PDVSA, Venezuela tendrá inicialmente disponibilidad para vender unos 50 millones de pies cúbicos de gas al día a Colombia, dijo Palma el año pasado.

Se estima que el déficit de gas de Colombia aumentará hasta 20 % de la demanda total este año, frente a aproximadamente 4 % a fines de 2024. Si bien hasta ahora el déficit se está cubriendo con importaciones de GNL, Ecopetrol busca nuevas fuentes de combustible mientras espera que la producción comience a operar en pozos marinos en 2029.

“El flujo de gas natural de Venezuela a Colombia requiere revitalizar la infraestructura, realizar grandes inversiones y obtener un alivio de las sanciones estadounidenses”, afirmó Marcela Rosas, directora de Gas para América Latina en S&P Global Energy. “Si todos estos elementos se alinearan, estos flujos de gas podrían reducir las importaciones de GNL y diversificar el suministro a Colombia”.

Además de otras iniciativas privadas, Ecopetrol ha anunciado planes para tres instalaciones separadas que le permitirán importar GNL a partir de este año. Wood Mackenzie estima que la capacidad de importación de GNL de Colombia aumentará de 450 millones de pies cúbicos diarios a finales del año pasado a alrededor de 1.300 millones de pies cúbicos diarios para 2028.

“Venezuela se enfrenta a una carrera contrarreloj”, escribieron los analistas de Wood Mackenzie. “Los retrasos en la rehabilitación del gasoducto Antonio Ricaurte podrían resultar en una pérdida de cuota de mercado para el GNL, ya que Colombia ya está avanzando con tres terminales de GNL en construcción y preparándose para iniciar la producción en el campo marino Sirius”.

