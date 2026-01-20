Macron critica la estrategia comercial de Trump destinada a “subordinar” a la Unión Europea

La UE suspendió la ratificación de su acuerdo comercial con EE. UU. y evalúa imponer aranceles por EUR 93.000 millones (equivalente a USD 108.000 millones), mientras Macron pidió activar el Instrumento Anticoerción. Foto: AFP - LUDOVIC MARIN

El presidente francés, Emmanuel Macron, atacó la estrategia comercial del presidente Donald Trump y sostuvo que Europa necesita desarrollar mayor soberanía para evitar el “vasallaje y la política de sangre”.

Se pronunció contra la competencia de EE.UU. “a través de acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y apuntan abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”.

Esto se combina con “una acumulación interminable de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables”, dijo Macron en un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Trump ha lanzado en los últimos días amenazas de amplio alcance contra sus aliados europeos, al advertir que EE.UU. impondrá duras medidas comerciales a los países que no respalden su intento de anexar Groenlandia, así como aranceles aplastantes al vino francés por la negativa de Macron a sumarse a su más reciente iniciativa de paz.

El mandatario estadounidense arremetió esta semana contra el líder francés por no sumarse a su llamada “Junta de Paz” y amenazó con un arancel de 200% al vino francés. También publicó en redes sociales un mensaje de texto de Macron —dirigido a “Mi amigo”— en el que el líder francés invitaba a Trump a cenar en París y reunirse el jueves con líderes de Ucrania, Siria, Dinamarca y Rusia.

El presidente estadounidense anunció el fin de semana un arancel de 10% a bienes de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que subiría a 25% en junio, salvo que haya un acuerdo para la “compra de Groenlandia”. Trump lanzó la amenaza después de que los aliados dijeran que realizarían ejercicios militares de planificación simbólica de la OTAN en el territorio semiautónomo danés.

Como resultado de las amenazas de Trump, la Unión Europea ha suspendido de hecho la ratificación del acuerdo comercial que cerró con EE.UU. el verano pasado. Ese pacto, criticado en Europa por considerarse injusto, implicaba que el bloque eliminara casi todos los aranceles a productos estadounidenses, mientras aceptaba un gravamen de 15% sobre la mayoría de sus exportaciones a EE.UU. y de 50% sobre el acero y el aluminio.

Macron advirtió que las políticas comerciales de Trump están socavando los intereses exportadores europeos y “exigen concesiones máximas”. Instó a los europeos a no aceptar un “enfoque neocolonial”.

El presidente francés también lanzó un par de dardos velados contra Trump al comenzar su discurso diciendo que “es un tiempo de paz, estabilidad y previsibilidad”, lo que provocó risas entre el público.

La UE también evalúa imponer aranceles a €93.000 millones (US$108.000 millones) de bienes estadounidenses si Trump concreta sus amenazas. Esas medidas podrían entrar en vigor tan pronto como el 7 de febrero y apuntarían a productos industriales de EE.UU., incluidos aviones de Boeing Co., autos fabricados en Estados Unidos y bourbon.

“No hay ninguna razón válida para que la UE tenga un miedo desmedido a las amenazas arancelarias de EE.UU.”, dijo en un comunicado por correo electrónico Agathe Desmarais, investigadora sénior del think tank ECFR. “Los aranceles estadounidenses son un impuesto a las empresas y consumidores de EE.UU.: los importadores estadounidenses, y no los exportadores extranjeros, absorben el 96% del costo de los aranceles”.

Macron ha pedido que la UE utilice su llamado Instrumento Anticoerción (ACI), una herramienta que otorga a los funcionarios poderes para limitar el acceso al mercado europeo. El ACI, que nunca se ha utilizado, se diseñó principalmente como elemento disuasorio y, de ser necesario, para responder a acciones coercitivas deliberadas de terceros países que utilizan medidas comerciales para presionar las decisiones políticas de la UE o de sus miembros.

Las medidas del ACI podrían incluir aranceles, nuevos impuestos a empresas tecnológicas o restricciones selectivas a inversiones en la UE. También podrían implicar limitar el acceso a ciertas partes del mercado europeo o impedir que empresas participen en licitaciones públicas en Europa.

Los líderes europeos planean una reunión de emergencia el jueves para discutir su respuesta a las amenazas de Trump.

Macron también ofreció en su discurso una alternativa al intento de Trump de trastocar el sistema internacional de la geopolítica. “No aceptemos un orden global decidido por quienes dicen tener la voz más fuerte o el garrote más grande”, afirmó.

“Preferimos el respeto a los matones; preferimos la ciencia al relativismo; y preferimos el Estado de derecho a la brutalidad”, dijo Macron. “Son bienvenidos en Europa, y más que bienvenidos en Francia”.

