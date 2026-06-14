Ecopetrol y la USO firman convención colectiva por seis años: ¿qué pedía el sindicato?

"Este histórico acuerdo es el resultado directo de la firmeza, la disciplina de la Comisión Negociadora y el respaldo absoluto de nuestras bases", afirmó la USO. Foto: USO

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Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) cerraron la negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo. El acuerdo tendrá una vigencia de seis años, desde el 1 de enero de 2026, y pone fin a un proceso que durante varias semanas mantuvo abiertas diferencias entre la empresa y su principal organización sindical.

La petrolera informó que el acuerdo se alcanzó el sábado 13 de junio tras más de 990 espacios de conversación desarrollados durante la etapa de arreglo directo y su prórroga. También reportó la firma de 66 acuerdos definitivos con otras organizaciones sindicales que participaron en la negociación.

Los compromisos pactados incluyen mejoras en condiciones laborales, beneficios relacionados con salud y educación, medidas sobre diversidad, equidad e inclusión e iniciativas de inversión social para trabajadores y sus familias.

Meses tensos

La negociación llegó a esta etapa después de varios meses de tensión.

En abril, la USO radicó un pliego de peticiones de 151 páginas que abrió formalmente el conflicto colectivo de trabajo. El sindicato decidió anticipar la negociación luego de modificar la vigencia de la convención anterior para que terminara el 31 de diciembre de 2025.

“Este pliego condensa las legítimas aspiraciones de todos los trabajadores, tanto de nómina directa como de los contratistas. Contiene temas sensibles para el fortalecimiento de Ecopetrol, para garantizar la soberanía y seguridad energética del país, el fortalecimiento de la industria, la reivindicación de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad de la empresa a futuro”, afirmó entonces Martín Ravelo, presidente de la organización sindical.

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Entre las solicitudes figuraba un aumento de 20 % sobre el salario básico de los trabajadores, junto con un ajuste adicional de 5 % en las bandas salariales. También se plantearon cambios en las jornadas laborales, recargos nocturnos más altos y mayores garantías de estabilidad para empleados con más de 16 meses de antigüedad.

La propuesta sindical incluyó asuntos que iban más allá de los temas salariales. El documento pidió reforzar el papel de los trabajadores dentro de la compañía, ampliar recursos destinados a actividades sindicales y dejar consignados compromisos relacionados con el futuro de Ecopetrol y la industria de hidrocarburos.

Uno de los capítulos estuvo dedicado a la denominada soberanía energética. Allí, la organización planteó preservar el negocio tradicional de petróleo y gas y destinar al menos 80 % de la inversión nacional de la empresa a proyectos asociados con hidrocarburos.

El paro que cesó

Las diferencias entre las partes quedaron expuestas públicamente a comienzos de junio.

La junta directiva de la USO declaró un paro de 24 horas y acusó a la administración de Ecopetrol de frenar los avances de la mesa. “Hasta el momento no existe ningún progreso en el diálogo debido a la respuesta nula, negligente y dilatoria”, señaló el sindicato en un comunicado divulgado el 2 de junio.

La organización sostuvo entonces que la negociación involucraba asuntos relacionados con la estabilidad laboral de más de 60.000 trabajadores del sector de hidrocarburos y gas. También defendió las peticiones incluidas en el pliego como parte de una estrategia para fortalecer el empleo y la actividad petrolera en varias regiones del país.

Dos semanas después, empresa y sindicato anunciaron el acuerdo definitivo.

La USO calificó el resultado como un “acuerdo histórico” y aseguró que la negociación incluyó las garantías solicitadas en el pliego y compromisos de progresividad para cargos operativos y la incorporación, por primera vez, de un capítulo específico para contratistas convencionales y legales dentro de la Convención Colectiva.

El sindicato también afirmó que el acuerdo contempla financiación de proyectos sociales en territorios como La Guajira y Puerto Gaitán. La organización sostuvo que estos compromisos fortalecen el vínculo entre la actividad petrolera y las comunidades donde opera la compañía.

Ni Ecopetrol ni la USO han publicado todavía el texto completo de la nueva convención. Ambas partes anunciaron jornadas de socialización en distintas regiones del país para explicar el contenido del acuerdo a trabajadores y contratistas, una etapa que comenzará después de su formalización ante el Ministerio del Trabajo.

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