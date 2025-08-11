Ecopetrol y la USO sellan acuerdo para elevar calidad de combustibles

Imagen de referencia. Foto: Ecopetrol

Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) dieron un paso estratégico en la agenda energética del país. Ambas partes anunciaron en Barrancabermeja la puesta en marcha del Proyecto Línea Base de la Calidad de Combustibles, una iniciativa que busca producir combustibles con los más altos estándares internacionales, disminuir las emisiones de CO₂ y azufre, y apuntalar la transición energética.

“Este proyecto nos permite no solo preservar el abastecimiento de combustibles limpios para el país, sino también generar desarrollo local, regional y nacional, y avanzar hacia la descarbonización que hace parte de la transición energética”, aseguró Felipe Trujillo, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales

El plan, que contempla una inversión de US$1.190 millones y cuya finalización está prevista para diciembre de 2030, responde a la Resolución 40444 de 2023 de los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, que ordena priorizar la calidad de los combustibles y la protección de los ecosistemas.

Participación sindical en la dirección del proyecto

Un elemento distintivo del acuerdo es que el representante legal de la USO tendrá asiento en el Comité Directivo del Proyecto, junto a los principales ejecutivos de refinación, gerentes de las plantas de Barrancabermeja y Cartagena, y directivos de proyectos, desarrollo y finanzas de la Vicepresidencia de Refinación.

Para César Loza, presidente del sindicato, el compromiso es total: “Seremos aliados y privilegiaremos un acuerdo que permita normalidad en el proyecto y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores”.

Ecopetrol y la USO subrayaron que la construcción del proyecto se hará bajo un modelo de relacionamiento basado en la armonía laboral, con el objetivo de que cada etapa de la obra se traduzca en beneficios tangibles para trabajadores, comunidades y el país.

