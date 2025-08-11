Proyecto 5G Buga – Buenaventura asegura financiación: ¿de cuánto es el monto?

La operación ha sido suscrita por seis entidades, liderada y estructurada por JP Morgan. Foto: Cortesía ANI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El proyecto 5G Buga – Buenaventura logró cerrar la financiación sostenible por $3,66 billones. Así se asegura el financiamiento para la totalidad de su fase constructiva.

Las obras comenzaron el 16 de agosto de 2024 y la operación de financiación fue realizada 100 % en pesos colombianos para evitar fluctuaciones de moneda.

La operación ha sido liderada y estructurada por JP Morgan y suscrita por seis entidades de banca multilateral y banca local (IDB Invest, IFC, Bancolombia, BBVA, FDN y Bancoldex) y marca un hito importante en las financiaciones en Colombia para el 2025.

“La solidez de los proyectos de infraestructura vial en el país ve reflejada en el voto de confianza del sistema financiero, que permite la construcción de infraestructura moderna, sostenible y confiable”, explicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

Torres añadió que el proyecto de quinta generación es clave para el sur occidente del país, pues sus obras traerán beneficios como una mejora en la eficiencia en la movilidad de carga y reducción del tiempo de desplazamiento hacia y desde el puerto de Buenaventura.

Así avanza la construcción de la obra

El proyecto Buga - Buenaventura tiene un avance del 6,82 %. Se trata de una Asociación Público Privada de Iniciativa Pública que estimó una inversión total de $4,6 billones (Capex Dic. 2024) y $2,5 (Opex Dic. 2024) corresponde a la sección final del corredor vial de dobles calzadas Bogotá–Buenaventura.

Dentro de las obras están proyectadas la rehabilitación de 15 km, mejoramiento y puesta a punto de 155 km y el mejoramiento de 33,7 km de vía existente, así como la construcción de 35 km de vía nueva (segunda calzada).

Igualmente, la operación y mantenimiento de los 128 Km Origen – Destino del corredor vial (Buenaventura– Loboguerrero–Buga) en el departamento del Valle del Cauca.

Así mismo, se destaca la estabilización de taludes, la construcción de dos túneles cortos, que suman alrededor de 1.4 km, y el cambio de equipos electromecánicos en los 17 túneles existentes, cuya longitud consolidada es de 9.3 km.

Igualmente, prevé la rehabilitación de 15 km de la vía Simón Bolívar, el paso nacional por Buenaventura, la puesta a punto de 155 km de vía existente, el mejoramiento de 33,7 km y la construcción de 35 km de vía nueva (segunda calzada). El proyecto contempla también el mantenimiento y operación de 244 km.

Con estas obras se estima que se beneficia el Valle del Cauca y más de tres millones de habitantes en siete municipios, entre ellos:

Buenaventura

Dagua

Calima (Darién)

Restrepo

La Cumbre

Yotoco

Buga

Además, genera más de 6.000 empleos directos e indirectos en la región, impulsando significativamente la economía regional.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.