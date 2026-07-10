El Niño impactaría el 80% de las exportaciones del agro: estas son las alertas de Analdex

Más del 95 % de las flores de corte se exportan a más de 100 países. Imagen de referencia. Foto: María Camila Ramírez Cañón

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Con el pasar de los días, se van actualizando las estimaciones de la llegada del fenómeno de El Niño. Según los recientes reportes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) existe un 96 % de probabilidad de continuidad de estas condiciones climáticas críticas durante el trimestre noviembre-diciembre enero.

Además, es probable en un 63 % de alcanzar una intensidad muy fuerte. Y el fenómeno meteorológico se ha presentado cerca de tres meses antes de lo previsto.

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Esta es una de las razones por las que el sector exportador y logístico del país enfrenta importantes retos climáticos. Un análisis de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) señala que el impacto climático afectaría a ocho de las 10 principales líneas de exportación no minero-energéticas del país, entre las cuales están: café, banano, flores, aguacate Hass, aceite de palma y azúcar.

Y es que la actividad agropecuaria en América Latina absorbe entre el 82 y 85 % de los daños y pérdidas directas derivados de las sequías asociadas a este fenómeno, según Corficolombiana y el Ministerio de Agricultura.

La razón es que todos los productos agrícolas pueden sufrir con este fenómeno de El Niño, porque se sufre por la anomalía y las alteraciones, aunque todavía es incierto si se concentrará en una zona o producto en particular.

Además, en el país el 72 % de la agricultura depende estrictamente del agua de lluvia, los riesgos se traducen en una menor oferta y una pérdida de competitividad internacional por tres vías críticas: reducción de precipitaciones, incrementos térmicos y déficit hídrico prolongado.

El comportamiento climático registrado durante los primeros meses del año permite anticipar posibles consecuencias sobre la producción de los próximos meses, según el presidente de Analdex, Javier Díaz.

Entre los sectores con mayor vulnerabilidad técnica y comercial identificados por Analdex se encuentran:

Café: mayor riesgo climático y susceptibilidad al déficit hídrico en suelos de textura liviana, afectando con especial severidad a la caficultura de libre exposición solar.

Flores: tendencia consistente hacia la reducción de lluvias y aumento de temperaturas en las regiones Andina y Caribe, donde se concentra la mayor actividad productiva.

Banano : la disminución de humedad en el suelo induciría un estado de estrés hídrico en las plantas, impactando el rendimiento del fruto.

Palmicultura: alta dependencia de las lluvias, dado que solo el 21 % del área sembrada a nivel nacional cuenta con sistemas de riego tecnificados.

Las 10 exportaciones no minero-energéticas:

Para ilustrar la relevancia del agro, estas fueron las principales exportaciones no minero-energéticas de Colombia en 2025

Cafés sin tostar, sin descafeinar: USD 5.783,2 millones Bananas o plátanos frescos: USD 1.336,9 millones Flores y capullos frescos (cortados para ramos o adornos): USD 1.157,6 millones Aceite de palma en bruto: USD 685,0 millones Puertas, ventanas y sus marcos (de aluminio): USD 625,1 millones Rosas frescas (cortadas para ramos o adornos): USD 429,5 millones Aguacates (paltas), variedad Hass: USD 375,3 millones Azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura (en estado sólido): USD 301,4 millones Policloruro de vinilo (en suspensión): USD 294,8 millones Extractos, esencias y concentrados de café: USD 270,0 millones

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