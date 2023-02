Ella es la colombiana vicepresidenta global de comunicaciones en Coca-Cola

Ángela Zuluaga se desempeñaba como vicepresidenta de Comunicaciones, Asuntos Públicos y Sostenibilidad para Latinoamérica. Foto: Coca-Cola

Coca-Cola Company anunció que la colombiana Ángela María Zuluaga se convertirá en la vicepresidenta y líder del área de comunicaciones integradas recientemente creada por la multinacional. La quindiana nacida en Quimbaya, que se graduó de Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas, hizo una especialización en Comunicación Estratégica y cursó el Programa de Negocios de la Universidad de Harvard, llegó a la compañía 2013.

“Yo en su momento estaba trabajando en la industria farmacéutica y en 2013 me llamaron de Coca-Cola en donde me dijeron que estaban interesados en mi perfil. Apliqué y llevo 10 años en la compañía y este es mi quinto rol, he cambiado cada dos años de rol dentro de la organización”, dijo Zuluaga en una entrevista con Contrarreloj de W Radio.

“Esta es una nueva transformación que está viviendo la compañía en la que buscamos ser un poco más ágiles y más vanguardistas, esta nueva área integrada tiene varios componentes, toda la integración de estas áreas bajo una misma cabeza”, agregó Zuluaga en el programa radial.

Zuluaga se desempeñaba como vicepresidenta de Comunicaciones, Asuntos Públicos y Sostenibilidad para Latinoamérica. Ahora, en su nueva posición, la ejecutiva será responsable de las comunicaciones corporativas, internas, las relaciones públicas globales de la marca, las comunicaciones de sostenibilidad y otras áreas.

“Este logro tan importante en mi carrera no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de América Latina; y de todas las personas que, dentro y fuera de Coca-Cola, me han inspirado, enseñado y respaldado. Reitero siempre, el éxito no es individual, es colectivo”, escribió Zuluaga, en su cuenta de Instagram, tras el anuncio de su nombramiento.

“Gracias y mil gracias por esta oportunidad y seguiré donde vaya llevando en alto a Colombia, América Latina y a las mujeres, buscando dejar huella en cada cosa que hagamos”, finalizó.

Cuando Ángela apenas tenía seis años su papá fue secuestrado, por lo que su familia tomó la decisión de migrar hacia Estados Unidos, un hecho que marcó su vida porque la obligó a asumir una gran responsabilidad en su hogar desde una edad muy temprana.

Se graduó de Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas, hizo una especialización en Comunicación Estratégica y cursó el Programa de Negocios en la Universidad de Harvard. Luego regreso a Colombia, donde construyó la mayor parte de su carrera profesional.

Ángela, la menor de cuatro hermanos y madre de dos niñas, hace parte del Women Council de Coca-Cola, órgano que promueve el empoderamiento de las mujeres al interior de la Compañía.

