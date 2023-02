El emprendimiento que busca la democratización de la venta y consumo de energía

Esteban Quintana es el CEO de Klik Energy. Foto: Cotesía

¿Qué es lo que hacen? “Klik Energy es el primer marketplace de Colombia que trabaja con tecnología de punta para democratizar el acceso al mercado de demanda de energía eléctrica, creando nuevas fuentes de ingreso en tiempo real y rentabilizando las plantas de energía de las grandes y medianas empresas que puedan reducir su consumo de energía, es decir, logramos que las empresas reciban ingresos extra por ayudar a que el país no se quede sin energía cuando los generadores de energía no puedan generarla”, nos respondió Esteban Quintana, la cabeza de este emprendimiento que trabaja en un sector muy nombrado por estos días en Colombia.

Y en números, ¿cómo están? Klik Energy está compuesta por ocho personas. La compañía fue creada hace dos años y hoy cuenta con diversos clientes, entre centros comerciales, frigoríficos, universidades y empresas de telecomunicaciones como Tigo y Movistar; y tiene más de 150 grandes consumidores de energía. La innovación tecnológica y el conocimiento adquirido en este sector nos ha llevado a facturar más de US$ 1 millón al año. El crecimiento está en promedio en 3X y ha permitido que los grandes consumidores de energía de Colombia generen ingresos por más de US$ 2,5 millones a través de la plataforma”.

Entonces, ¿qué es eso de ser marketplace y cómo funciona este negocio? Aquí lo cuenta Esteban Quintana en nuestra sección de 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Me llamo Esteban Quintana. Soy el CEO de Klik Energy. Tengo 29 años, estudié ingeniería eléctrica en la Escuela Colombiana de Ingenieros y tengo una especialización en regulación de energía eléctrica y gas en la Universidad Externado.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Nuestra idea (somos tres emprendedores) fue digitalizar los mercados de energía eléctrica en Latinoamérica y precisamente esta idea se dio en pandemia, dado que evidenciamos que a pesar de que muchas industrias pararon, todos seguimos utilizando la energía. Este es un sector que nunca para y que debe estar siempre ahí, listo para servirle a todos los colombianos.

Seguido a esto, creamos un marketplace digital que permite que se unan la oferta y la demanda de energía eléctrica en tiempo real, permitiendo dinamizar el mercado y sacarlo del contexto arcaico en el que estaba.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Unimos los conocimientos en tecnología, mercados de energía y desarrollo de negocios para aplicar un Producto Mínimo Viable (MVP) al mercado de Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) y permitir que los generadores y los usuarios realicen transacciones en una plataforma segura y fácil de usar, en donde se aplica tecnología de punta.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La plata para poner a andar Klik provino de las ganancias de una empresa anterior que habíamos fundado con mis socios y, a punta de ahorro y esfuerzo, pudimos sacar adelante este emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando que los usuarios de energía reciban ingresos extra, ingresos que ayudaron en su reactivación económica después de la pandemia, por ayudar a la confiabilidad del sistema energético colombiano y ayudar a los generadores de energía cuando tienen contingencias que no les permiten entregar energía. A través de esto, garantizamos que el país tenga abastecimiento de energía y no incurramos en apagones como pasó en los años 90.

6. ¿Soy feliz?

Estoy muy feliz de saber que estoy aportando mi granito de arena a que el país nunca se quede sin energía.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, veo en Klik Energy un proyecto de vida a largo plazo.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue y sigue siendo bastante difícil, pero la satisfacción que deja lograr metas y tener resultados exitosos lo compensa.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no, siento que me quedan muchos sueños por realizar, muchos países por conquistar y muchas vidas por impactar positivamente.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Lo que sigue para Klik Energy es crecer 3X este año y lograr llegar a Chile y Perú. En el largo plazo queremos lograr que todos los productos del mercado de energía se ‘transen’ a través de la plataforma de Klik Energy.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, la plataforma que hemos creado es totalmente escalable y por eso estamos buscando expandirnos internacionalmente.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Para crecer recibiremos inversión, pero pensando solo en ‘smart money’, es decir, inversionistas que nos ayuden a crecer no solo con dinero sino con capital inteligente y posible relacionamiento con clientes.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Lo único que no volvería a hacer es posponer tanto la idea de emprender.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

A mí me inspira mucho mi mamá, que ha superado mil retos en su vida y siempre con una sonrisa; y si bien hay muchas personas que admiro, quiero construir mi propio camino y marcar mis propios pasos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, hemos tenido emprendimientos fallidos y situaciones que nos abruman muchas veces, pero afortunadamente he contado con el apoyo de mi familia, novia y amigos para recomponer el rumbo y seguir adelante.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, trasciende porque estamos logrando que el país jamás se quede sin energía y permitiendo que los generadores renovables puedan entrar al sistema energético a pesar de ser inestables por sus propias características, por lo que también apoyamos la transición energética, así que si, de seguro lo que hacemos trascenderá.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Me veo en 10 años como una persona líder, referente en el sector de la energía y dirigiendo una empresa que esté dentro de las 100 más grandes de Colombia.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia, mi novia y mis amigos han sido claves porque han estado siempre ahí, apoyándome y dándome soporte, aún cuando no siempre tengo el tiempo suficiente para dedicarles.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, estoy dispuesto a dar algún consejo o tutoría si alguien considera que mi experiencia puede servir para hacerle crecer profesional o personalmente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Somos tres emprendedores colombianos que hemos sido amigos desde la universidad. Nuestro esfuerzo, dedicación y paciencia nos ha llevado a que un sueño como Klik Energy ahora sea realidad e incluso supere nuestras expectativas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es siempre tener una respuesta ingeniosa y divertida para cualquier situación, siento que eso me diferencia de un CEO tradicional.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido que no hay que dejar pasar las oportunidades cuando se presentan, porque en este país no todos tienen el privilegio de estas oportunidades.

