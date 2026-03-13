Estados Unidos recibirá USD 10.000 millones por el acuerdo sobre TikTok, según WSJ

La nueva entidad, TikTok USDS Joint Venture LLC, asumirá moderación de contenidos y protección de datos. Foto: Bloomberg - Andrew Harrer

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Según informó el viernes el Wall Street Journal, Estados Unidos recibirá alrededor de 10.000 millones en concepto de comisión de los inversores, como parte del acuerdo recientemente cerrado por el que la empresa china ByteDance Ltd. venderá las operaciones estadounidenses de la aplicación de vídeos sociales TikTok a un consorcio de inversores estadounidenses.

Una ley federal exigía que TikTok cerrara en Estados Unidos o se vendiera a propietarios nacionales al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Sin embargo, el presidente recurrió a una serie de medidas ejecutivas para ampliar ese plazo y la Casa Blanca ayudó a negociar la venta a un grupo liderado por Oracle Corp. y Silver Lake Management LLC.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero Trump ya había aludido anteriormente a dicha comisión.

“Estados Unidos va a obtener una enorme comisión extra (yo la llamo comisión extra) solo por cerrar el acuerdo y no quiero tirar eso por la borda”, dijo Trump en septiembre.

La nueva entidad (conocida como TikTok USDS Joint Venture LLC) se encargará de moderar los contenidos de TikTok y de proteger los datos de los usuarios estadounidenses.

Estará dirigida por un nuevo consejo de administración compuesto por siete miembros, en su mayoría estadounidenses. El director ejecutivo de TikTok, Shou Chew (que seguirá al frente del activo más valioso de ByteDance a nivel mundial), formará parte del consejo. Adam Presser, que era el responsable de operaciones, confianza y seguridad de TikTok, dirigirá la empresa estadounidense como director ejecutivo.

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