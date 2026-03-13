Gobierno entrega balance positivo de primera zona franca binacional con Venezuela

Las ministras de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, y de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, junto con los ministros de Defensa, Pedro Sánchez, y de Minas y Energía, Edwin Palma, hicieron parte de la comitiva del Gobierno del Progreso en Caracas. Foto: Mincomercio

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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, anunció en Caracas la aprobación de la primera zona franca dentro de la estrategia binacional de desarrollo entre Colombia y Venezuela.

La iniciativa concreta es la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, ubicada en El Zulia, Norte de Santander, a pocos kilómetros del puente fronterizo con Táchira. La Comisión de Zonas Francas dio el visto bueno al proyecto, que se perfila como el primer hito tangible del plan de integración económica que impulsa el gobierno Petro en la región limítrofe.

La decisión busca algo más que crear un parque industrial. La apuesta es reorganizar la economía de una región que durante décadas vivió al margen del desarrollo nacional.

“Avanzamos en una nueva etapa de integración entre Colombia y Venezuela. Hoy estamos tomando decisiones concretas para devolverles la dignidad a las comunidades de frontera, generando desarrollo económico, empleo y nuevas oportunidades para sus habitantes”, dijo la ministra durante su visita a la capital venezolana.

Refinorte se plantea como una zona franca agroindustrial: podrá traer insumos sin aranceles ni IVA, transformarlos en la frontera y exportar los productos con ventajas tributarias y aduaneras. En la práctica, eso significa que materias primas y componentes podrán entrar, procesarse y salir hacia mercados regionales (incluida Venezuela) con menos trabas fiscales.

El modelo está pensado para atraer inversión productiva (no solo comercio) y para fortalecer cadenas de valor locales vinculadas al agro y al procesamiento de alimentos, especialmente en territorios que históricamente han tenido dificultades para competir con los grandes centros industriales del país.

Las zonas francas funcionan como polos de desarrollo: concentran empresas, simplifican la logística y alivian ciertos costos regulatorios. Ese entorno suele ser atractivo para industrias que dependen de cadenas de suministro rápidas y eficientes, como la agroindustria, el empaque y el procesamiento de productos agrícolas.

En el caso de la frontera colombo-venezolana, el Gobierno busca aprovechar la complementariedad productiva entre ambos países.

En Caracas, la ministra Morales se reunió con Coromoto Godoy, encargada de comercio exterior en el gobierno venezolano. Ambas repasaron la agenda económica bilateral y exploraron nuevas oportunidades para ampliar el intercambio productivo, industrial y turístico.

El contexto no es nuevo. Colombia y Venezuela fueron durante décadas socios comerciales naturales. Antes del quiebre político en 2019, el intercambio bilateral superaba los USD 6.000 millones anuales; luego, el cierre de la frontera y las tensiones diplomáticas hicieron caer ese flujo de manera abrupta.

En los últimos años, los gobiernos han trabajado en una reconstrucción gradual de esos lazos, buscando recuperar mercados y reactivar cadenas que beneficien a las comunidades fronterizas.

El año pasado, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela alcanzó un crecimiento de 4,1 % frente a 2024, unos USD 1.170 millones, según cifras de la Cámara Colombo-Venezolana. Solo Colombia exportó USD 1.071,9 millones, principalmente a punta de alimentos y bebidas, productos químicos y materias plásticas.

Turismo compartido

Otro frente de trabajo entre los dos gobiernos es el turismo. Las autoridades están explorando la posibilidad de promover a Colombia y Venezuela como un multidestino turístico, especialmente para atraer visitantes de mercados lejanos como Asia.

La idea es que un viajero internacional pueda recorrer ambos países dentro de un mismo circuito.

Entre las propuestas que se están estudiando aparecen rutas binacionales como los circuitos de avistamiento de aves (uno de los segmentos turísticos que más crece en la región) y la llamada Ruta del Libertador, que sigue los pasos históricos de las campañas independentistas en territorio de ambos países.

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