Estos son los nombres que propone el Gobierno para la nueva Junta de Ecopetrol

Para el Ministerio de Hacienda de Abelardo de la Espriella, Ecopetrol hoy enfrenta el desafío de tener que producir y explorar para financiar la transición energética, al tiempo en que fortalece las finanzas públicas. Foto: Bloomberg - Ivan Valencia

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Ecopetrol, la empresa estatal de energía y petróleo, celebrará una Asamblea Extraordinaria de Accionistas el próximo 15 de septiembre. Durante la reunión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella presentará una plancha con nueve candidatos que serán considerados para integrar la nueva Junta Directiva de la compañía.

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Según lo informado por el Ministerio de Hacienda, los nombres que serán presentados combinan continuidad operativa e institucional (algunos son nuevos, otros continuarían con su puesto en la junta).

La cartera resalta que cuentan con la capacidad para hacerle frente a los desafíos que enfrenta la compañía, como el fortalecimiento de la producción, la transición energética, la adecuada disciplina financiera, la auditoría de presuntas irregularidades y la reconstrucción de la confianza y reputación.

Los que continuarían

Luis Felipe Henao Cardona: presidente de la Junta, aporta experiencia en gobierno corporativo, sostenibilidad, política pública y alta dirección. Abogado con trayectoria ministerial y experiencia en juntas como las de EPM y Banco AV Villas, ya presidía el Comité de Gobierno Corporativo. Su permanencia garantiza continuidad al órgano directivo en un momento de transición política y de definición del nuevo presidente ejecutivo de Ecopetrol.

Ricardo Rodríguez Yee: ratificado por los gobernadores de los departamentos productores, preside el Comité de Auditoría y Riesgos y el Comité de Negocios. Ingeniero industrial, excontralor delegado para Minas y Energía, exdirector de la UPME y experto en procesos de reestructuración de empresas estatales, reúne conocimiento financiero, planeación energética y experiencia en investigación fiscal, incluidos casos como Reficar. Su continuidad resulta especialmente relevante para evitar interrupciones en las auditorías forenses y preservar los estándares exigidos a una compañía listada en la Bolsa de Nueva York.

César Loza: representante de los trabajadores, es economista, supervisor de Ecopetrol y expresidente de la Unión Sindical Obrera (USO). Su presencia incorpora la visión operativa y laboral, el conocimiento directo de la compañía y experiencia en regulación minero-energética. Además mantiene un canal con la base laboral en un momento de ajustes organizacionales.

Para la cartera de Hacienda, la permanencia de estos tres profesionales evitaría la ruptura con comités que se consideran esenciales, así como la preservación del conocimiento acumulado.

Los nuevos

Carlos Augusto Suárez: estratega de comunicación política del presidente De La Espriella, aporta experiencia en diseño de narrativa, lectura de opinión pública y manejo reputacional. Es abogado, especialista en control fiscal y cuenta con amplia trayectoria en gestión de crisis y asesoría a gobernantes. Su perfil responde a uno de los retos centrales de Ecopetrol: explicar de manera coherente una estrategia que debe combinar mayor producción y exploración con la transición energética, al tiempo que recupera confianza después de un periodo de cuestionamientos.

José Camilo Manzur Jattin: ingeniero civil con maestría en Economía y presidente de Asocodis, conoce de primera mano la regulación, las tarifas, los subsidios, la incorporación de energías renovables a las redes de distribución y los problemas de liquidez del sector eléctrico. Su experiencia conecta el negocio tradicional de hidrocarburos de Ecopetrol con los desafíos del sistema eléctrico, la generación de energías limpias y el papel estratégico de ISA.

Jorge Alberto Jaller Jaramillo: ejecutivo con una extensa trayectoria en Grupo Éxito, donde ocupó responsabilidades en retail, operaciones y administración de organizaciones con miles de trabajadores, aporta experiencia en gestión empresarial de gran escala, orientación a resultados y manejo de grupos de interés.

Ludmila del Carmen Vergara: abogada con más de 25 años de experiencia en los sectores público, financiero, de infraestructura y construcción, y recientemente Superintendente de Transporte, fortalece la capacidad jurídica, la prevención de riesgos legales y la gestión institucional de la Junta en un entorno marcado por auditorías, contratos y una relación permanente con el Estado.

Betzy Patricia Martínez: su trayectoria como abogada aporta solidez jurídica, experiencia institucional y capacidad para gestionar riesgos y entornos regulatorios complejos. Ha trabajado durante más de 25 años en los sectores público y privado, con experiencia en contratación, infraestructura, banca y administración, una combinación para fortalecer la seguridad jurídica, el cumplimiento y la toma de decisiones de la compañía, al tiempo que incorpora la mirada social y territorial.

Claudia Margarita Lafaurie Taboada: aporta una visión integral del sector energético, construida sobre más de veinte años de experiencia como abogada experta en hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica, con especial fortaleza en los frentes jurídico, regulatorio, contractual y de gobierno corporativo. Su paso por la ANH y por el sector privado le permite combinar conocimiento profundo del Estado y de la regulación con una perspectiva empresarial orientada a la generación de valor, la sostenibilidad y la gestión de riesgos.

Para el Ministerio de Hacienda de Abelardo de la Espriella, Ecopetrol hoy enfrenta el desafío de tener que producir y explorar para financiar la transición energética, al tiempo en que fortalece las finanzas públicas.

Con esta plancha, añade la cartera, Ecopetrol tendría una junta capaz de gobernar al tiempo en que el negocio de los hidrocarburos transita hacia nuevas fuentes de energía, con una disciplina financiera, control de riesgos y claridad de rumbo.

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