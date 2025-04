Ganancias de Alphabet aumentan 46 % en el primer trimestre: ¿a qué se debe?

Pese a los resultados, el negocio está amenazado de ruptura después de que unos jueces federales dictaminaran que la empresa mantiene monopolios ilegales tanto en las búsquedas como en algunas tecnologías publicitarias. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Alphabet Inc., matriz de Google, registró unos ingresos y beneficios en el primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas, impulsados por la continua fortaleza de su negocio de publicidad en búsquedas.

Las ventas del primer trimestre, excluidos los pagos a socios, ascendieron a US$76.500 millones, según informó la empresa el jueves en un comunicado. Los analistas esperaban una media de 75.400 millones de dólares, según datos recopilados por Bloomberg. El beneficio neto fue de US$2,81 por acción, frente a la estimación de Wall Street de US$2,01.

Las acciones, que han caído 16 % en lo que va de año, subieron más de 5 % en las operaciones ampliadas posteriores al informe.

Alphabet necesita asegurar el impulso de sus negocios de publicidad en búsquedas en Internet y en la nube para justificar su mayor inversión en la carrera de la inteligencia artificial. La competencia está impulsando a la empresa y a sus rivales a gastar mucho en infraestructura, investigación y talento. Mientras Google se beneficia del gasto de las startups de IA en su nube y herramientas empresariales, también se apresura a presentar una respuesta a los populares chatbots conversacionales de IA, que los consumidores empiezan a considerar como una alternativa al uso de la Búsqueda de Google.

La respuesta inicial de Google a esa amenaza -sus “Perspectivas generales de la IA” y el “Modo IA” en la búsqueda, en los que la IA generativa redacta respuestas resumidas y las destaca por delante de los enlaces web de Google- ha tenido un éxito desigual. Mientras tanto, los cambios de la IA de Google en la búsqueda han diezmado el tráfico a sitios web independientes en toda la web abierta.

Las ganancias del primer trimestre de la compañía incluyeron una “ganancia no realizada en nuestros valores de renta variable no negociables relacionados con nuestra inversión en una empresa privada” de US$8.000 millones, según una presentación. La empresa privada, que Alphabet no nombró en su informe, es Space Exploration Technologies Corp. de Elon Musk, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser nombrada al revelar información no pública. Google ha sido un inversor en SpaceX desde al menos 2015, cuando se unió a Fidelity Investments en una inversión de mil millones de dólares para una participación combinada de alrededor de 10 %, informó Bloomberg en ese momento.

Google Cloud obtuvo un beneficio operativo de US$2.180 millones, superando las estimaciones de los analistas de US$1.940 millones, a pesar de incumplir ligeramente las expectativas en ventas. Los resultados indican que Google puede estar obteniendo más beneficios de Cloud aunque las ventas se ralenticen.

La unidad de nube es hasta ahora el indicador más claro de cómo el auge de la IA está contribuyendo a las ventas de la empresa, a medida que las startups que requieren más potencia de cálculo para su trabajo se convierten en clientes. Aunque Google Cloud sigue en tercer lugar por detrás de las ofertas de Amazon.com Inc. y Microsoft Corp., es una de las áreas de crecimiento más importantes de Alphabet. Por segundo trimestre consecutivo, la empresa tuvo más demanda de clientes que capacidad de sus centros de datos, según el director financiero Anat Ashkenazi.

Por eso, Alphabet sigue invirtiendo fuertemente en IA, impulsando su gasto en servidores y centros de datos. Los gastos de capital ascendieron a US$17.200 millones en el primer trimestre, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas de 17.100 millones.

La publicidad en búsquedas generó unas ventas de US$50.700 millones. En comparación con la previsión media de los analistas de US$50.300 millones. La unidad sigue siendo el motor principal del negocio publicitario de Google en general, y se ha consolidado en los sectores de los seguros, el comercio minorista, la sanidad y los viajes, según declararon los directivos en una llamada con los inversores tras el informe de resultados.

“Esperaba ver un cierto descenso en el gasto de los anunciantes minoristas debido a la incertidumbre económica, pero está claro que se ha mantenido bastante sólido”, declaró por correo electrónico Yory Wurmser, analista de Emarketer.

Este negocio está amenazado de ruptura después de que unos jueces federales dictaminaran que la empresa mantiene monopolios ilegales tanto en las búsquedas como en algunas tecnologías publicitarias. El lunes en Washington, el juez Amit Mehta comenzó a supervisar una audiencia de tres semanas para determinar las soluciones para restablecer la competencia en las búsquedas en línea.

YouTube, el sitio de transmisión de vídeos de Google, que cumplió 20 años en febrero, registró unos ingresos de US$8.920 millones, una cifra ligeramente inferior a las estimaciones de los analistas, que estimaban unos ingresos de US$8.940 millones. La unidad, que ha dado un gran impulso al podcasting, anunció recientemente que mil millones de personas al mes ven podcasts en su plataforma, superando tanto a Spotify Technology SA como a Apple Inc. en la categoría. YouTube, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la publicidad, también experimentó un crecimiento en las suscripciones, dijeron los ejecutivos en la llamada de ganancias.

El optimista informe de Alphabet pone el listón muy alto para sus homólogas de publicidad digital, incluidas Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc., que tienen previsto publicar sus resultados la próxima semana. Los inversores están atentos a las grandes empresas de Internet en busca de señales de volatilidad en el mercado publicitario o de interrupciones del negocio causadas por las tensiones geopolíticas y comerciales.

El consejo de Alphabet autorizó una recompra de acciones por valor de US$70.000 millones y aumentó su dividendo 5 %, hasta 21 céntimos por acción.

