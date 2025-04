Grandes tecnológicas lideran la recuperación bursátil tras la pausa arancelariaria

Jornada de negociación en Wall Street. Foto: Agencia Bloomberg

Los gigantes tecnológicos más afectados por la ola de ventas de este año lideraban las subidas del resto del mercado bursátil el lunes, después de que se establecieran exenciones arancelarias recíprocas temporales para teléfonos, ordenadores y productos electrónicos de consumo populares.

El índice S&P 500 sube 1,5 % mientras que el índice Nasdaq 100, de fuerte componente tecnológico, avanza 1,9%. Las acciones de Apple Inc. se disparó 7,5 %, con sus pares de los Siete Magníficos, Google (+2,46 %), Nvidia Corp. (+1,38 %), Meta (+0,42 %) y Amazon Inc. (+0,04 %) también subiendo.

El presidente Donald Trump restó importancia a la exención del fin de semana, diciendo que seguirá aplicando aranceles a una serie de aparatos de alta tecnología, como parte de su impulso general para rehacer el comercio estadounidense.

Por su parte, Lyu Daliang, portavoz de la administración de China, afirmó que “el cielo no caerá”, mientras sigue el alza en el mercado bursátil, un síntoma de esperanza tras la pausa de aranceles de 90 días (excepto a China, que respondió el viernes con 125 % de gravamen).

El Nikkei japonés ganó 1,2 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió 2,2 % y las bolsas de Shanghái y Shenzhen subieron 0,8 % y 1,2 %, respectivamente. Los índices bursátiles europeos también se dispararon en la apertura, con el FTSE 100 de Londres subiendo 1,6 %, el Dax alemán 2,2 % y el Cac 40 francés 2 %.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. anunció el viernes una exclusión arancelaria para algunos productos electrónicos, pero el secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, y el presidente dijeron el domingo que la exención era temporal y un paso de procedimiento en el plan de larga data de aplicar un gravamen diferente y específico al sector.

La mesa de negociación de JPMorgan Chase & Co. dijo a primera hora del lunes que las acciones tecnológicas están preparadas para liderar un rally de alivio que esta vez es probable que dure más de una sesión a medida que se disipa la volatilidad. Que se convierta en otra carrera alcista depende de si se produce un “reajuste material” en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China, según el jefe de inteligencia de mercado global, Andrew Tyler.

“Si se reduce al nivel global de 10 %, entonces los activos de riesgo volverán a subir de precio”, afirmó.

“Estamos en una situación mucho mejor que la del viernes”, escribió Daniel Ives de Wedbush Securities en una nota. “Pero aún así, hay una incertidumbre masiva, caos y confusión sobre los próximos pasos a seguir, con toda la atención puesta en las negociaciones arancelarias de China en primer plano, y cualquier progreso en este juego de póquer de altas apuestas entre Pekín y DC siendo crucial para los mercados y la economía esta semana.”

Las acciones estadounidenses salen de una semana intensamente volátil, en la que los índices de referencia oscilaron salvajemente en medio de las noticias sobre los aranceles. La oscilación fue más extrema después de que Trump anunciara el miércoles una pausa de 90 días en los gravámenes para la mayoría de los países, excepto China. Las acciones se dispararon, con el S&P 500 anotando su mejor ganancia en un día en 17 años y coronando su mejor semana desde 2023.

Normalmente, las subidas extremas se asocian a periodos de dificultades en los mercados. Los mejores días de la historia del S&P 500 suelen preceder a rentabilidades inferiores a la media a corto plazo.

Según los datos de Bloomberg Intelligence que se remontan a 1928, tras sus 15 mayores ganancias diarias, el índice de referencia bursátil estadounidense solo subió 43 % de las veces seis meses después. Este porcentaje es inferior al 67 % de probabilidades de que el indicador avance en el semestre siguiente.

En medio de todo esto, acaba de arrancar la temporada de resultados del primer trimestre, con grandes empresas estadounidenses como Bank of America Corp, Johnson & Johnson y United Airlines Holdings Inc. que presentarán sus informes esta semana.

“La temporada de presentación de informes del primer trimestre ha comenzado y, en una temporada de presentación de informes como ninguna otra, los resultados no importarán”, afirmó Julian Emanuel, estratega jefe de renta variable y cuantitativa de Evercore ISI. “Es probable que la atención se centre en gran medida en la orientación y en cómo las empresas están navegando por los aranceles y las perspectivas de la demanda de un entorno de crecimiento inestable”.

Mientras tanto, los datos de Deutsche Bank muestran que el posicionamiento de la renta variable está por debajo de la parte inferior de su rango típico, ya que los inversores discrecionales elevaron modestamente el posicionamiento tras el indulto arancelario recíproco, pero las estrategias sistemáticas continuaron recortando bruscamente.

“Hasta ahora, la caída de la renta variable ha estado impulsada en gran medida por un fuerte recorte del posicionamiento”, dijo Parag Thatte, estratega de Deutsche Bank. “Sin embargo, los flujos de entrada, es decir, el dinero nuevo, han seguido entrando en la renta variable a lo largo de la venta”.

Los observadores del mercado siguen recomendando cautela, especialmente ante los signos de tensión en los mercados de renta fija. Las turbulencias arancelarias empujaron los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años a la mayor subida semanal en más de dos décadas, al retirarse los inversores de los activos estadounidenses.

El tipo de referencia ha saltado a 4,49 %, amenazando con asestar otro golpe a la economía estadounidense al hacer subir los costes de endeudamiento de forma más generalizada. También plantea dudas sobre el estatus de los bonos del Tesoro como refugio mundial, ya que fueron golpeados junto con el mercado de valores durante gran parte de la semana pasada.

“Aunque es probable que algunos de los peores escenarios no se cumplan, esto no significa que el mercado bursátil vaya a recuperarse de forma tan agresiva o sostenible como lo ha hecho tras otras profundas correcciones/mercados bajistas de los últimos 7 u 8 años”, afirmó Matt Maley, estratega jefe de mercados de Miller Tabak + Co. “El ‘proceso de reajuste’ continuará y los inversores deben actuar en consecuencia”.

