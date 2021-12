Grupo Argos informa que no participará de la OPA de Nutresa

Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos. / Archivo - El Espectador

A través de un comunicado, Grupo Argos, accionista de Grupo Nutresa, informó que no participará de la OPA hecha por Nugil (conformada por Jaime Gilinski y el fondo de inversiones árabe Aflaj Investment), que pretende quedarse al menos con el 50,1 % de Nutresa, debido a que considera que “la oferta económica presentada de US$7,71 por acción (...) no refleja un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones”.

Le puede interesar: ¿Ofrecieron muy poco por Nutresa?

Así dice que lo concluyó después de un análisis técnico “con el acompañamiento de un grupo de asesores independientes entre los que se encuentran JP Morgan y la consultora EY”.

Añade que los criterios que tuvieron en cuenta en este análisis fueron “flujo de caja libre descontado, flujo de caja por dividendos y múltiplos de transacciones a nivel regional y global, tanto en el sector de alimentos, como en los sectores a los que pertenecen las compañías del portafolio”.

Según su informe de resultados 2020, Grupo Nutresa, que cuenta con presencia con red de distribución y plantas de producción en 14 países, tuvo un flujo de caja libre por US$774.022 millones, con crecimiento de 29 %, un indicador de flujo de caja libre sobre ventas de 7,0% y un indicador de flujo de caja libre sobre utilidad neta de 1,3 veces.

También le sugerimos: El valor detrás de las OPA por Sura y Nutresa

“La oferta desconoce, además, el liderazgo de Grupo Nutresa en el mercado colombiano y su presencia en los 78 países donde opera, la resiliencia de su negocio en ciclos económicos complejos, la fortaleza de sus marcas, las capacidades desarrolladas que potencializan su crecimiento a futuro y su sólida reputación”, agrega el comunicado.

Y añade que a partir del estudio proporcionado por EY “se evidenció que la oferta no es clara respecto a la continuidad del modelo de sostenibilidad e impacto hacia los grupos de interés de Grupo Nutresa. La oferta no aporta evidencia sobre el compromiso que el oferente ejerce o ejercerá respecto de las políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo cual puede poner en riesgo la continuidad del impacto positivo de Grupo Nutresa y su visión frente a la generación de valor agregado a la sociedad”.

En el mismo comunicado, Argos asegura “que el precio de mercado de su acción no refleja el valor fundamental de sus inversiones”. Para “acelerar la transferencia de valor al precio de la acción” anunció medidas como el impulso al proceso de listamiento en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) de Cementos Argos en Estados Unidos, “con el objetivo de que por esta vía se logre una efectiva transferencia de valor a los accionistas de dicha compañía, incluyendo a Grupo Argos como su accionista mayoritario”.

Lea más sobre esto en: Cementos Argos estaría en la bolsa de Nueva York en el segundo trimestre de 2022