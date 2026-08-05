Grupo Argos lanza programa para cerrar la brecha de precios de sus acciones

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El grupo empresarial Argos, de los principales en el negocio de cementos e infraestructura, abrió un nuevo programa que trae cambios en la gestión operativa de sus acciones. Se trata de ACE (Argos Convergence Effort), y su impulso principal es reducir la brecha entre el valor fundamental de sus acciones y lo que se está realmente pagando por ellas en el mercado.

“Después de una década de simplificación y enfoque, la compañía está lista para acelerar la captura de valor para sus accionistas. Estamos concentrados en fortalecer la rentabilidad de los negocios, en cerrar el descuento de las acciones frente al valor fundamental, en acercar los flujos de caja al holding y en simplificar la estructura para consolidar el rol de asignación de capital en cabeza de Grupo Argos y concentrar el rol de gestión de activos y levantamiento de capital en cabeza de Grupo Argos Asset Management (Odinsa)”, afirmó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos.

La primera fase del proyecto se divide en tres etapas: lo que llaman la excelencia operacional, la consolidación del negocio de asset management y la aceleración de readquisiciones.

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Con excelencia operacional se refieren a aumentar la rentabilidad de los negocios e impulsar metas más aterrizadas que permitan aumentar la generación de caja.

En Argos Latam, por ejemplo, quieren aumentar el Ebitda (Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) y dejarlo en más de USD 75 millones para los próximos dos años. Además, en el sector inmobiliario quieren acelerar la venta de activos en Pactia y en el Negocio de Desarrollo Urbano.

“Grupo Argos Asset Management buscará materializar las cuatro iniciativas privadas de aeropuertos y vías en contratos de concesión, optimizar los gastos operativos, consolidar el negocio de aguas a partir de la adquisición de Ticsa y crecer la remuneración por la gestión de activos”, afirma Calle.

También plantean la transformación de Odinsa que se convertirá en Grupo Argos Asset Management, el gestor único de activos del grupo que se encargará de originar oportunidades de inversión, levantar capital y operar los activos.

Ahora bien, con respecto al tercer pilar de la aceleración de readquisiciones, Grupo Argos quiere invertir COP 500.000 millones en volver a adquirir acciones, un monto ya aprobado por la Asamblea de Accionistas y que se ejecutaría entre los próximos seis meses a un año. La compañía, además, identificó la posibilidad de disponer de COP 1,5 billones adicionales para este mismo fin, sujeto a una nueva aprobación de la Asamblea.

En resumidas cuentas, con la puesta en marcha de ACE 1.0, Grupo Argos espera que, en los próximos 24 a 36 meses, su Ebitda pase de COP 3,2 billones a COP 5,6 billones, lo cual implica un crecimiento del 70 %. También estiman que el dividendo por acción se duplique y que haya un retorno mayor para el accionista (entre 75 % al 100 %).

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