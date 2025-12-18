Grupo Cibest anunció la venta de Banistmo, su filial en Panamá

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Grupo Cibest, casa matriz de Bancolombia, anunció que llegó a un acuerdo con Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A. para la venta del 100 % de Banistmo, su filial bancaria en Panamá. La transacción se cerrará en los próximos meses y quedará sujeta a las autorizaciones regulatorias en ese país.

La promesa de compraventa comprende la totalidad de las acciones de Banistmo y de sus sociedades subordinadas, entre ellas Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation S.A. Mientras se completa el proceso y se obtienen las aprobaciones requeridas, Grupo Cibest continuará a cargo de la operación, así como de la atención a clientes y colaboradores del banco.

El porqué de la transacción

De acuerdo con la información divulgada por el grupo, la decisión responde a una estrategia de largo plazo orientada a la optimización de su portafolio y al fortalecimiento de su propuesta regional de servicios financieros.

En paralelo, Banistmo iniciará una nueva etapa bajo la administración de Inversiones Cuscatlán, un grupo con presencia en varios países de Centroamérica.

Grupo Cibest indicó que el proceso de transición fue diseñado para garantizar la continuidad de los servicios y la estabilidad operativa. Una vez se perfeccione la operación, los equipos de Banistmo pasarán a formar parte de Inversiones Cuscatlán.

Tras la venta, la presencia de Grupo Cibest en Panamá continuará a través de Bancolombia Panamá, como banco ‘off shore’, y de Cibest Capital, que concentra las capacidades regionales de inversión y productos vinculados al mercado de capitales.

