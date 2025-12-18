TikTok avanza en acuerdo para vender sus operaciones en Estados Unidos y evitar prohibición

Letrero de TikTok en su sede en Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: EFE - ALLISON DINNER

ByteDance, la matriz china de TikTok, habría acordado vender las operaciones de la plataforma en Estados Unidos a un holding liderado por inversores estadounidenses, con el fin de poder seguir operando legalmente en el país, según adelantaron este jueves varios medios citados por EFE.

De acuerdo con esas informaciones, el acuerdo contempla la creación de una nueva estructura empresarial en EE. UU., que permitiría cumplir con la ley aprobada por el Congreso en 2024, la cual exige que la aplicación opere a través de una sociedad suficientemente desligada de su matriz china por motivos de seguridad nacional.

TikTok esquivará la prohibición en Estados Unidos

La operación se produce después de que la Casa Blanca estableciera distintos plazos para que TikTok transfiriera sus operaciones en EE. UU. a una nueva empresa con mayoría de accionistas estadounidenses.

Aunque la fecha límite inicial vencía el 16 de diciembre, la plataforma sigue funcionando en el país.

El pasado 25 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que consideró que el plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok a un nuevo holding de inversores principalmente locales cumplía con los requisitos legales. Sin embargo, esa directiva no extendió formalmente la prórroga que desde enero había permitido a la aplicación seguir operando mientras se cerraba un acuerdo.

No obstante, la orden incluyó una cláusula que establece que, “para permitir que se complete la desinversión contemplada”, el Departamento de Justicia no hará cumplir la ley durante un periodo de 120 días. Ese plazo fijaría una nueva fecha límite alrededor del 23 de enero, aunque la Casa Blanca no ha respondido a consultas sobre este punto.

Pese a los anuncios previos, la materialización del acuerdo ha permanecido en el limbo. Ni ByteDance ni las autoridades reguladoras chinas han confirmado públicamente que se haya cerrado una transacción concreta.

En septiembre, la Casa Blanca indicó que empresas como Oracle y Dell, así como el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch, formarían parte de la futura junta directiva de la nueva empresa de TikTok en EE. UU., y que el control del algoritmo quedaría en manos de entidades basadas en territorio estadounidense. Desde entonces, ese marco no ha sido reiterado públicamente.

Según Bloomberg, el acuerdo en discusión también busca ofrecer a ambas partes una alternativa en un contexto de tensiones comerciales y restricciones, mientras se define el futuro de una de las plataformas digitales más utilizadas en Estados Unidos.

