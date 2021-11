Grupo Enel espera alcanzar la meta de emisiones cero para 2040

Este miércoles, el Grupo Enel presentó durante el Capital Markets Day su plan estratégico para el período 2022-2024.

La compañía espera signar capital para apoyar el suministro de electricidad descarbonizada, propiciar la electrificación de la demanda de energía de los clientes, aprovechar la creación de valor de toda la cadena de valor y adelantar 10 años el compromiso con alcanzar las cero emisiones netas (Sustainable Net Zero), de 2050 a 2040.

El grupo espera movilizar 210.000 millones de euros entre 2021 y 2030. De dicha cantidad se tiene previsto invertir directamente unos 170.000 millones de euros (+6 % respecto al plan anterior) a través de los modelos de negocio Ownership y Stewardship, este último también catalizará otros 40.000 millones de euros a través de terceros. Con ello, acelerarán la consecución de los objetivos de electrificación y descarbonización.

Para 2030, Grupo Enel espera alcanzar una capacidad renovable total de alrededor de 154 GW, triplicando su cartera de 2020, “para aumentar su base de clientes de la red en 12 millones y promover la electrificación del consumo, aumentando las ventas de electricidad en casi un 30 %, mientras se centra en la ampliación de los servicios más allá de los productos básicos, como la movilidad eléctrica pública o el almacenamiento detrás del contador, con el apoyo de los socios”, dijo la entidad en un comunicado.

En cuanto a los clientes, las acciones estratégicas del Grupo tendrán como objetivo aumentar en los segmentos Business to Consumer (B2C), Business to Business (B2B) y Business to Government (B2G), aumentando el nivel de electrificación de esos clientes, al tiempo que se mejoran los servicios ofrecidos.

Según mencionó la empresa, el aumento de los volúmenes de electricidad vendida y el crecimiento de los servicios más allá de la materia prima “se asociarán a una disminución global de los costes. En concreto, se espera que el coste total de producción descienda alrededor de un 50 %, impulsado por una mayor dependencia de la producción propia en las ventas de energía, así como por una mayor proporción de renovables en el mix de generación del grupo”.

Para aprovechar la creación de valor de toda la cadena de valor, la empresa está creando una línea de negocio de “Clientes Globales”, que se encargará de definir la estrategia comercial e impulsar la asignación de capital hacia las necesidades de los clientes.

La reorientación del Grupo Enel irá acompañada de una simplificación y un “reequilibrio de su cartera mediante la focalización en los países ‘Tier 1′, el desbloqueo de recursos mediante la cesión de activos que ya no son decisivos para la estrategia del Grupo y operaciones de fusiones y adquisiciones para mejorar el posicionamiento, adquirir experiencia o generar sinergias”.

La compañía también espera adelantar su compromiso Net Zero en 10 años, de 2050 a 2040, tanto para las emisiones directas como para las indirectas, “sin recurrir a ninguna medida de compensación, como la tecnología de eliminación de carbono o las soluciones basadas en la naturaleza”.

El grupo, según detalla el comunicado, tiene previsto abandonar la generación de carbón para 2027 y la de gas para 2040, sustituyendo su parque térmico por nueva capacidad renovable y aprovechando la hibridación de las renovables con soluciones de almacenamiento. Además, espera que toda la electricidad vendida por el grupo en 2040 proceda de fuentes renovables y, ese mismo año, abandonaría su negocio de venta de gas.

El grupo también se propuso que entre 2020 y 2030, el EBITDA ordinario aumente a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5 %-6 % y que el ingreso ordinario neto crezca a un 6 a 7 % CAGR.

Además, quieren que los accionistas reciban un dividendo fijo por acción que está previsto aumente un 13 %, hasta 0,43 euros/acción, entre 2021 y 2024. El crecimiento previsto de las ganancias, junto con la subyacente rentabilidad por dividendo, esperan que se traduzca en un rendimiento total alrededor del 13 % para el periodo 2022-2024.