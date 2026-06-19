Grupo Nutresa comprará La Universal, empresa ecuatoriana de cacao y confitería

Imagen de referencia Grupo Nutresa. Foto: Nutresa

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Grupo Nutresa suscribió un contrato para adquirir el 100 % de las acciones de Universal Sweet Industries, una compañía ecuatoriana que elabora productos alimenticios a base de cacao y productos de confitería.

La empresa tiene domicilio en Guayaquil (Ecuador) y es conocida como La Universal.

Grupo Nutresa informó que la operación se realizará mediante la compra de la totalidad de las acciones a Bia Culinary and Snacks Investments S.L., propietaria de la compañía.

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El cierre de la transacción está sujeto, entre otros aspectos, a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Universal Sweet Industries tiene más de 130 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano y es considerada una compañía pionera en la producción de golosinas de chocolate y derivados del cacao en el vecino país.

“La empresa cuenta con un robusto portafolio de marcas emblemáticas con un profundo arraigo en el mercado y la identidad de los consumidores locales, entre las que destacan productos líderes como Manicho y Cocoa La Universal”, informó Nutresa en un documento publicado por la Superintendencia Financiera.

Grupo Nutresa, que pertenece a Grupo Gilinski, es una empresa de alimentos procesados que en Colombia tiene un 50 % de participación de mercado y es un jugador relevante del sector en América Latina.

En total, la empresa tiene presencia en 18 países y ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, cafés, Tresmontes Lucchetti (TMLUC), alimentos al consumidor, helados, pastas.

En el primer trimestre de este año, Grupo Nutresa registró ingresos por COP 5,2 billones, un incremento del 6,6 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En Colombia, los ingresos sumaron COP 3,3 billones, un aumento de 14,3 %. Por negocios, helados lideró el crecimiento, seguido por café.

Esta no es la única adquisición reciente de la compañía. En mayo, la multilatina cerró el proceso de adquisición de Productora y Comercializadora de Alimentos (Mimo’s) y tomó control de esta empresa que produce y comercializa helados.

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