Air-e: Minminas defiende creación de una empresa pública, pero no será en el Gobierno Petro

Air-e está intervenida por la Superservicios desde septiembre de 2024. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró el respaldo a la creación de una empresa comercializadora de energía con participación mayoritariamente pública para la región Caribe.

El pasado sábado, el presidente Gustavo Petro anunció, por medio de X, su intención de liquidar Air-e, que presta el servicio de energía en La Guajira, Atlántico y Magdalena y que está intervenida desde septiembre de 2024 por la Superintendencia de Servicios Públicos. El mandatario agregó, sin más detalles, que el objetivo era lograr que sus activos configuren “una empresa común con otra empresa pública caribeña”.

Le recomendamos: Un trino no liquida una empresa: las preguntas tras el anuncio de Petro sobre Air-e

Analistas, gremios y usuarios advirtieron que el mensaje publicado por el presidente en X no basta para liquidar la empresa. Para hacer efectiva la liquidación se necesita un acto administrativo que indique de manera precisa cómo se elegiría a la empresa o empresas que se encargarían de la prestación del servicio en los tres departamentos en los que tiene presencia Air-e y cómo se pagarían las millonarias deudas que tiene la comercializadora de energía.

El jueves, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Ser Colombia, Naturgas y ACP advirtieron que una decisión apresurada de esta magnitud pone en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y el abastecimiento de gas natural.

Los gremios destacaron que Air-e tiene deudas cercanas a los COP 2,7 billones con agentes del mercado eléctrico. De estos recursos, COP 1,7 billones corresponden a generadores térmicos, que equivalen a un mes del combustible necesario para operar las plantas.

En Colombia, el 70 % de la energía se genera con hidroeléctricas. En momentos de sequía, la opción es que las térmicas, que usan carbón o gas, entren a respaldar al sistema para evitar apagones. Uno de los puntos que más preocupan sobre las deudas de Air-e es que los generadores se queden sin caja para comprar combustibles en plena sequía.

El ministro Palma defendió que hace más de un año se definió que la intervención de Air-e tendría fines liquidatorios. Sin embargo, reconoció que para que “avance o se defina cualquier situación respecto de esa empresa se requieren análisis y estudios que no se definirán ya en lo que resta del Gobierno”.

También lea: Choque por Air-e: gremios alertan riesgos mientras el Gobierno defiende la liquidación

“Sobre todo el Estado debe garantizar la prestación continua del servicio. En el debate electoral nadie está hablando de ello. (...) El próximo PND debería incluir la creación de una empresa mayoritariamente pública con gobierno corporativo estricto para la prestación del servicio de energía eléctrica en el mercado de Air-e”, dijo.

Durante una visita a Sucre, el jefe de la cartera defendió la propuesta de crear una comercializadora pública de energía para “garantizar tarifas más justas, mayor transparencia y una participación activa del Estado en la defensa de los usuarios”.

Al parecer, la opción que tiene en mente el Gobierno es fusionar los activos de Air-e con Gecelca, una empresa mayoritariamente pública de generación y comercialización de energía.

Pero, como advirtió la Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, operativa y logísticamente, “una integración de esta magnitud requiere autorizaciones, trámites regulatorios, procesos corporativos, financieros y administrativos que normalmente toman años”.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.