Integración entre Tigo-Une y Movistar: la CRC advierte los riesgos de la operación

Para la integración empresarial entre Tigo-Une (Colombia Móvil) y Movistar (Telefónica Colombia), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió un nuevo concepto técnico complementario.

El proceso se encuentra en evaluación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad con la competencia exclusiva para autorizar o rechazar la operación.

¿Qué dice la CRC de la integración?

Con este análisis complementario, la CRC aporta una visión que busca anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la solidez de la decisión que deba adoptar la autoridad de competencia.

Estas son las principales conclusiones del concepto:

Reitera la necesidad de atención especial en tres mercados sensibles: Acceso y originación móvil Servicios móviles Internet fijo residencial.

Advierte sobre posibles efectos coordinados entre el ente integrado y COMCEL, que podrían impactar precios y el bienestar de los consumidores.

Examina con rigor las propuestas de terceros, destacando cuáles podrían ser viables, cuáles requieren mayor estudio y cuáles resultarían inconvenientes o contrarias a la ley y a la regulación vigente.

Enfatiza en que cualquier medida que eventualmente adopte la SIC debe evitar desequilibrios competitivos y garantizar la pluralidad de agentes en el mercado.

Este concepto también recuerda que las decisiones en materia de competencia no solo tienen efectos inmediatos sobre precios, sino que son determinantes para asegurar la inversión, la innovación y la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.

La CRC pide que se garantice la sostenibilidad y la eficiencia dinámica del sector en el futuro.

“El análisis resalta que este enfoque está alineado con las mejores prácticas internacionales de política de competencia y regulación de telecomunicaciones, lo que refuerza la pertinencia y solidez del acompañamiento que se brinda a la SIC”, dice la entidad.

Este nuevo pronunciamiento complementa el emitido por la CRC el pasado 14 de mayo de 2025 y busca acompañar técnicamente que la Comisión brinda a la SIC, en cumplimiento de sus competencias.

“La Comisión continuará aportando evidencia y análisis para que las decisiones que se adopten fortalezcan la competencia, promuevan la innovación y aseguren más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los colombianos”, señaló Claudia Ximena Bustamante, Comisionada y Directora Ejecutiva de la CRC.

Bustamante recuerda que el insumo no constituye una aprobación ni un rechazo por parte de la Comisión, sino de un análisis independiente que aporta evidencia y criterios regulatorios. En últimas, el propósito es garantizar que cualquier decisión preserve entornos competitivos en beneficio de los usuarios.

