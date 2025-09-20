No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Empresas

Integración entre Tigo-Une y Movistar: la CRC advierte los riesgos de la operación

La CRC pide que se garantice la sostenibilidad y la eficiencia dinámica del sector de las comunicaciones en el futuro.

Redacción Economía
20 de septiembre de 2025 - 08:43 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Para la integración empresarial entre Tigo-Une (Colombia Móvil) y Movistar (Telefónica Colombia), la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) emitió un nuevo concepto técnico complementario.

El proceso se encuentra en evaluación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad con la competencia exclusiva para autorizar o rechazar la operación.

Vínculos relacionados

La CREG abre la puerta a baterías en la red eléctrica para almacenar energía
El riesgo fiscal eclipsa al resto en el mapa financiero, según informe del Banrep
Transporte de carga rompe récord: más carga sólida y líquida, pese a altos costos

¿Qué dice la CRC de la integración?

Con este análisis complementario, la CRC aporta una visión que busca anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la solidez de la decisión que deba adoptar la autoridad de competencia.

Estas son las principales conclusiones del concepto:

  • Reitera la necesidad de atención especial en tres mercados sensibles:
    • Acceso y originación móvil
    • Servicios móviles
    • Internet fijo residencial.
  • Advierte sobre posibles efectos coordinados entre el ente integrado y COMCEL, que podrían impactar precios y el bienestar de los consumidores.
  • Examina con rigor las propuestas de terceros, destacando cuáles podrían ser viables, cuáles requieren mayor estudio y cuáles resultarían inconvenientes o contrarias a la ley y a la regulación vigente.
  • Enfatiza en que cualquier medida que eventualmente adopte la SIC debe evitar desequilibrios competitivos y garantizar la pluralidad de agentes en el mercado.

Este concepto también recuerda que las decisiones en materia de competencia no solo tienen efectos inmediatos sobre precios, sino que son determinantes para asegurar la inversión, la innovación y la calidad del servicio en el mediano y largo plazo.

La CRC pide que se garantice la sostenibilidad y la eficiencia dinámica del sector en el futuro.

“El análisis resalta que este enfoque está alineado con las mejores prácticas internacionales de política de competencia y regulación de telecomunicaciones, lo que refuerza la pertinencia y solidez del acompañamiento que se brinda a la SIC”, dice la entidad.

Este nuevo pronunciamiento complementa el emitido por la CRC el pasado 14 de mayo de 2025 y busca acompañar técnicamente que la Comisión brinda a la SIC, en cumplimiento de sus competencias.

“La Comisión continuará aportando evidencia y análisis para que las decisiones que se adopten fortalezcan la competencia, promuevan la innovación y aseguren más y mejores servicios de telecomunicaciones para todos los colombianos”, señaló Claudia Ximena Bustamante, Comisionada y Directora Ejecutiva de la CRC.

Bustamante recuerda que el insumo no constituye una aprobación ni un rechazo por parte de la Comisión, sino de un análisis independiente que aporta evidencia y criterios regulatorios. En últimas, el propósito es garantizar que cualquier decisión preserve entornos competitivos en beneficio de los usuarios.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Empresas

Tigo Une

Movistar

Telefonía

Comunicaciones

Crc

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar