Transporte de carga rompe récord: más carga sólida y líquida, pese a altos costos

Colombia movió en agosto más carga que nunca antes. Según el Ministerio de Transporte, se transportaron 13,26 millones de toneladas en las carreteras, un aumento de 3,7 % frente al año pasado, y 936 millones de galones de líquidos, un salto de 79,6 %.

Los números son históricos: más de 1,1 millones de viajes y 2.226 empresas transportadoras activas en un mes que consolida al sector como pieza estratégica de la economía.

Pero el dato brillante tiene sombras. El auge de movilización ocurre en un sector que carga con sobrecostos crecientes: combustibles, peajes y mano de obra encarecen las operaciones a un ritmo casi el doble de la inflación. Solo en julio, el Índice de Costos del Transporte de Carga (ICTC) del DANE marcó un alza anual de 8,55 %, impulsada por combustibles (+12,95 %) y peajes (+13,68 %).

Para las empresas más pequeñas, que no tienen músculo financiero ni capacidad de negociación, la paradoja es más carga, pero con menores márgenes.

Los motores del récord

Carga sólida : Valle del Cauca lideró con 2,5 millones de toneladas (impulsado por Buenaventura), seguido de Cundinamarca (1,8 millones) y Antioquia (1,3 millones). Entre los productos más movilizados están maíz, bebidas no alcohólicas y cemento.

Carga líquida: Meta fue el epicentro, con 197 millones de galones, seguido de Santander (113 millones) y Casanare (103 millones). El petróleo y sus derivados representaron más del 70 % del total.

El Gobierno resalta que la expansión refleja los frutos de la Política Nacional Logística, que busca consolidar a Colombia como un hub regional de transporte. La ministra María Fernanda Rojas defendió que “Más carga movilizada significa más empleo, más inversión y más oportunidades para las regiones”.

La foto, sin embargo, no es uniforme. Mientras los volúmenes baten récords, la estructura de costos amenaza la competitividad del sector en el mediano plazo.

