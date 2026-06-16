Itaú recibe aval para cederle sus clientes de personas al Banco de Bogotá

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La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó el negocio de banca minorista de Banco Itaú en Colombia y Panamá con el Banco de Bogotá.

Se trata de una cesión de activos, pasivos y contratos entre las sedes colombianas y panameñas de ambas entidades, de conformidad con el acuerdo formalizado entre ambas entidades el 22 de diciembre de 2025.

Con esta aprobación, Itaú inicia el proceso interno de alistamiento operativo para la futura migración de clientes y productos de su Banca Minorista a Banco de Bogotá.

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Todavía no se conoce la fecha en la que se materializará, pero Itaú asegura que será informada oportunamente.

“Dicho proceso se desarrollará bajo estricto cumplimiento del marco regulatorio colombiano y con total transparencia frente a clientes, colaboradores, proveedores y autoridades; y cada etapa será ejecutada de manera planificada y comunicada de forma clara y oportuna”, aseguró el Banco.

¿Qué pasará con los clientes de Itaú en la transición?

Durante esta fase de alistamiento, la operación de la Banca Minorista de Itaú Colombia continuará funcionando con total normalidad.

El Banco mantendrá activos sus canales de atención para acompañar a los clientes y atender sus inquietudes, asegurando la continuidad de un servicio de calidad para sus clientes, para garantizar que la futura transferencia se realice de manera ordenada y confiable.

El traspaso de cuentas, créditos, depósitos y demás productos financieros se hará una vez se cierre formalmente la transacción, y tanto Banco de Bogotá como Itaú han señalado que la operación no incluye a clientes atendidos por entidades del exterior.

¿Qué pasará con Itaú?

Como resultado de su proceso de transformación, Banco Itaú enfocará sus operaciones en el segmento de Persona Jurídica, con una propuesta que combina las capacidades de Banca Corporate y Tesorería para acompañar y asesorar como aliado estratégico a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a multinacionales e instituciones públicas y financieras en la región.

A esta oferta se integran sus filiales —Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá— que amplían el alcance de las soluciones financieras, permitiendo brindar un servicio más completo y especializado a sus clientes, de acuerdo con la entidad.

Itaú Colombia también decidió realizar un aumento de capital de alrededor de USD 60 millones, con el fin de acelerar el crecimiento del Banco y fortalecer aún más su competitividad en el mercado colombiano, pero se encuentra sujeta a las aprobaciones regulatorias requeridas.

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Así es el negocio Itaú-Banco de Bogotá

Se espera que el Banco de Bogotá pase a administrar el portafolio de clientes personas naturales de Itaú, es decir, los usuarios individuales del banco (no empresas), junto con sus cuentas, créditos de consumo, préstamos de vivienda y depósitos, entre otros.

El Banco de Bogotá explicó que esta adquisición hace parte de su estrategia para fortalecer su presencia en los segmentos de consumo y vivienda y ampliar su escala dentro del sistema financiero colombiano.

Una vez se materialice el negocio, el Banco de Bogotá ganaría participación en el mercado, con cerca de 1,7 % adicional en cartera de consumo, 2,6 % en cartera de vivienda y 1,7 % en depósitos de personas naturales dentro del sistema financiero colombiano.

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