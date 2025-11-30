JetSmart finalizó la actualización de software en sus aviones A320

JetSmart Airlines informa que ha completado la actualización requerida por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) en las aeronaves alcanzadas por esta situación. Foto: El Espectador - José Vargas

Aerolíneas en distintos países han suspendido parte de sus operaciones tras un reciente hallazgo de Airbus. El fabricante europeo, luego de analizar una aeronave de la familia A320, determinó que la exposición a radiación solar intensa podría interferir en información crítica para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Como medida de seguridad, Airbus recomendó realizar una actualización del sistema operativo de estos aviones. Según el reporte más reciente de Avianca, desde la emisión de la alerta ya se ha actualizado el 51 % de las aeronaves A320 que componen su flota.

El más reciente reporte de JetSmart indica que ya se hizo la actualización del software en el 100 % de sus aeronaves A320 sin que se hayan registrado afectaciones en los itinerarios.

“JetSmart Airlines informa que ha completado la actualización requerida por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) en las aeronaves alcanzadas por esta situación. Todas las acciones se realizaron conforme a los procedimientos y plazos establecidos, sin impacto en la operación de la aerolínea ni para los pasajeros. Las operaciones continúan desarrollándose con total normalidad”, informó la compañía.

El viernes, Avianca señaló que por la situación se vio en la obligación de dejar el 70 % de su flota en tierra, lo que ha implicado la reacomodación de sus usuarios en otras aeronaves de su propiedad, o en las de aerolíneas con las que se tienen acuerdos comerciales. También se han ofrecido acuerdos de reembolso, mientras se avanza en el restablecimiento de toda su operación.

La afectación que generó esta alerta de Airbus es tan alta, que Avianca canceló las ventas de fechas de viajes hasta el próximo 8 de diciembre.

En las últimas horas el Ministerio de Transporte señaló que esta actualización de software ya fue declarada como prioridad nacional, al tiempo en que se le exige a Airbus acelerar la entrega del paquete informático.

“El Gobierno Nacional mantiene atención absoluta sobre la contingencia global que afecta la operación aérea de la familia Airbus A320. En Colombia, 130 aeronaves requieren la actualización de software ordenada internacionalmente, proceso que avanza con rigor técnico y supervisión permanente. Airbus solo habilitó 24 talleres en todo el planeta para realizar esta actualización, y uno de ellos se encuentra en Colombia, lo que ha permitido acelerar parte del proceso y reducir los tiempos de respuesta en el país”, informó la cartera.

Este es el reporte que entregó el ministerio, con corte al sábado

LATAM: 5 aeronaves totalmente actualizadas.

Jetsmart: 1 aeronave actualizada.

Avianca: 124 aeronaves en total: 90 actualizadas y habilitadas para operar. 11 en proceso de actualización, con finalización prevista para esta noche. 23 en espera del software que debe entregar Airbus.



“Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia. La seguridad aérea no se negocia. Ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100 % de los estándares exigidos. Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”, concluyó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

