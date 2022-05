Justo & Bueno aseguró cierre preventivo de sus tiendas y centros de distribución

El 29 de marzo se firmó un acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería S.A.S. con la compañía JF Capital International Ltd. Foto: Cortesía

Luego de que se venciera el plazo máximo de Justo & Bueno para ponerse al día con sus acreedores, sin haber realizado los pagos correspondientes, Mercadería S.A.S. anunció el cierre preventivo de las tiendas y centros de distribución de la cadena.

La empresa aseguró que por la falta de pagos ve inviable la operación. “Cerraremos de manera preventiva nuestras tiendas y centros de distribución y priorizaremos la seguridad de todos los miembros del equipo de Justo & Bueno que, hasta el día de hoy, han creído en este proyecto”, dijo mediante un comunicado.

Esta decisión se da después de que el 29 de marzo se firmara un acuerdo de venta de HD Colombia S.A., matriz de Mercadería S.A.S. con la compañía JF Capital International Ltd. El comprador habría adquirido el compromiso de pagar antes del 10 de mayo las “acreencias causadas desde la admisión a la reorganización hasta el 30 de abril de 2022″.

“Esto nos llevaba a confiar en un salvamento definitivo de la empresa”, afirmó Mercadería S.A.S. al respecto. Sin embargo, expresan no haber recibido ingreso de recursos a las cuentas ni información sobre pagos de terceros a la compañía.

Tampoco “se recibió el informe requerido por el juez delegado de la Superintendencia de Sociedades donde se explicaría la estructuración del negocio propuesto, el mecanismo, el monto de la operación y un plan de capitalización”, expresó la compañía.

Mercadería S.A.S. se comprometió a trabajar con los entes de control para avanzar en los siguientes pasos del proceso y lamentó que los nuevos dueños no hayan cumplido los plazos acordados.

Por su parte, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aseguró que a pesar de que JF Capital International Ltd. no cumplió el plazo de los pagos, en el expediente que está en poder de la superintendencia no se contempla el cierre preventivo de las tiendas.

“No hay nada en el expediente que nos permita pensar que hay viabilidad del negocio”, dijo Billy Escobar, Superintendente de Sociedades, en entrevista con Caracol Radio. Y añadió que no hay nada en el expediente distinto a un cúmulo de compromisos sin cumplir.

