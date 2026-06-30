La confianza comercial e industrial cayeron en mayo: esto dice encuesta de Fedesarrollo

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Fedesarrollo presentó los resultados de su Encuesta de Opinión Empresarial para el mes de mayo. El principal resultado fue que el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 20,5 %.

Esto representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales (pps) respecto al mes previo (ICCO abril 2026: 21,8 %). La menor confianza comercial se explicó por una caída de 7,5 pps en la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio.

En contraste, la caída se compensó parcialmente con un aumento de 2,5 pps en las expectativas de la situación económica para el próximo semestre y una reducción de 1,0 pp en el nivel de existencias.

Frente al mismo mes del año anterior, el ICCO disminuyó 0,5 pps (21,0 %).

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en -2,9 % para el mes de mayo de 2026. También registró una disminución de 1,0 pp frente al mes anterior (-1,9 %).

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Fedesarrollo muestra que la variación mensual negativa de la confianza industrial en mayo se explicó por un incremento de 4,2 pps en el nivel de existencias y una caída de 2,1 pps en las expectativas de producción para el próximo trimestre.

Esta variación fue compensada parcialmente por un aumento de 3,1 pps en el volumen actual de pedidos. Al comparar los periodos, en el mismo mes de 2025, el ICI disminuyó en 9,0 pps (6,1 %).

El resultado trimestral

Los datos relacionados con el módulo trimestral muestran que la utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de mayo fue de 72,3 %, con un aumento de 1,4 pps frente a febrero de 2026.

Asimismo, respecto a las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión, en mayo se mejoró la percepción para ambos indicadores, con un aumento de 2,2 pps para las condiciones económicas y 3,3 pps para las sociopolíticas, en comparación con febrero de 2026.

Por su parte, se presentó un deterioro en la percepción de la situación económica actual del sector construcción y en las expectativas de construcción para el próximo trimestre. Mientras que la percepción del ritmo del sector mejoró relativo al trimestre anterior.

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