La oferta de Netflix por Warner Bros. incluiría estrenos en salas de cine

Netflix Inc. ha comunicado a la dirección de Warner Bros. Discovery Inc. que seguirá estrenando las películas del estudio en los cines si logra comprar la empresa, según personas familiarizadas con el asunto.

Warner Bros. tiene acuerdos contractuales para estrenar películas en salas de cine, que Netflix respetaría, según estas personas, que pidieron no ser identificadas al revelar detalles de las conversaciones entre las empresas.

Hasta ahora, Netflix se ha resistido a distribuir sus películas en salas de cine y ha crecido hasta rivalizar con los mayores estudios de Hollywood sin hacerlo. La posibilidad de poseer la amplia biblioteca de películas de Warner Bros., junto con las obligaciones contractuales, ha suavizado esa oposición.

Warner Bros. se puso a la venta el mes pasado tras recibir muestras de interés, entre ellas las de Paramount Skydance Corp. Netflix y Comcast Corp., matriz de NBCUniversal, están interesadas en el estudio y las operaciones de streaming de la empresa. Las ofertas deben presentarse antes del jueves.

Un acuerdo con Netflix sería el mayor de la historia para el servicio de streaming. Los ejecutivos hicieron una presentación a la dirección de Warner Bros.

La industria cinematográfica teme que un acuerdo entre Warner y Netflix elimine otro estudio y una importante fuente de películas para salas de cine. Netflix ha estrenado algunas películas de forma limitada en salas de cine para poder optar a premios y apaciguar a los talentos.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ha descrito las salas de cine como un negocio en declive y ha afirmado que la mayor prioridad de la empresa es satisfacer a sus clientes de streaming.

