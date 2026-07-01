La operación de Cerro Matoso cae 25 % por restricción de Canacol Energy

Parar una línea de producción podría afectar 2.000 empleos y perder COP 3.000 millones diarios en regalías a la Nación. Foto: Cerro Matoso

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El suministro de gas a Cerro Matoso está en riesgo. Según la empresa, la decisión de Canacol Energy de restringir el 55 % del gas contratado a partir del martes, 1 de julio, obligó a Cerro Matoso a reducir su operación en 25 % tras solo recibir 7.000 millones de unidades térmicas británicas (MBTU).

La medida de Canacol Energy está respaldada en su intención de terminar contratos de gas en Colombia y que el pasado 24 de junio una Corte de Alberta, en Canadá, avaló a su favor.

Para Cerro Matoso y las regalías que recibe el país, el golpe sería directo. De continuar, la empresa advirtió que “se verá obligada en los próximos días a parar la operación de una de sus dos líneas, lo que representaría reducir a la mitad la producción”.

Además, recuperar estos activos costaría entre COP 550.000 millones y 730.000 millones.

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Asimismo, el corte del ritmo afectaría la capacidad productiva, impactando cerca de 2.000 empleos, contratos de bienes y servicios y el pago de COP 3.000 millones diarios en regalías que beneficia a las familias de Córdoba y Colombia.

Cerro Matoso cuenta con un contrato vigente con Canacol Energy hasta 2029. Pero la decisión en Canadá a favor de esta última permitió una terminación anticipada de los contratos actuales, incluido el de la empresa colombiana.

Cerro Matoso cuenta con un plazo de 21 días para solicitar un recurso de apelación y solicitar una revisión en segunda instancia para revocar la decisión del juez.

“La compañía acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de la operación”, señaló.

De fondo, hay una pelea por tarifas. Según Cerro Matoso, los espacios de diálogo en Canadá fueron limitados, y las propuestas planteadas por Canacol “contemplaban incrementos tarifarios desproporcionados, términos contractuales que no resultaban viables ni equilibrados para las partes y la ausencia de compromisos firmes respecto a las cantidades de gas a suministrar”.

La Superintendencia de Sociedades será el árbitro, ya que es la autoridad que deberá evaluar si la decisión tomada en Canadá debe ser aplicada o no en el país, según criterios de soberanía nacional, seguridad energética y las normas colombianas.

Actualmente, Canacol Energy produce alrededor de 75 millones de pies cúbicos diarios de gas, equivalentes al 7,5 % de la demanda nacional, según cifras del Ministerio de Minas y Energía.

Por eso, el Gobierno, los gremios y varias empresas han advertido que la decisión podría tener efectos que van mucho más allá del pleito comercial.

Naturgás señaló que una reducción del suministro podría traducirse en mayores costos para industrias, generación térmica y usuarios, además de presionar al alza las tarifas del servicio.

Cerro Matoso reiteró su disposición al diálogo para evitar “consecuencias irreparables” en la actividad productiva.

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