La SIC sancionó a Sayco y a ocho de sus directivos: estas son las razones

Este viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) “abusó de su posición de dominio en la gestión de derechos patrimoniales de autor” en canales de comunicación pública, como radio, televisión, conciertos o establecimientos públicos.

En el comunicado se explica que al ser Sayco la única sociedad autorizada para gestionar de manera colectiva estos derechos de comunicación pública de los artistas —tanto autores como compositores—, le impidió a los mismos hacer una gestión individual de los derechos patrimoniales de sus obras. Por esto, la SIC, entre otras medidas impuso una multa de COP 5.300 millones.

Las razones

Según la SIC, hubo varias restricciones injustificadas para los artistas afiliados que tomaran la decisión de reservarse alguna de las modalidades de gestión individual. Por un lado, se les hizo un cobro indebido adicional del 10 % sobre la tarifa cobrada a los artistas para la gestión de sus derechos.

Además, dentro de la sociedad, estas personas eran consideradas como “titulares administrados” y no directamente como socios, lo que les “impidió el derecho a elegirse y ser elegidos en los órganos directivos de la entidad (...) creando unos desincentivos claros para quienes optaran por la modalidad de gestión individual”, explica el comunicado.

Incluidas dentro de estas acciones, también estuvo la de condicionar la prestación del servicio de una sola modalidad de comunicación pública, lo que quiere decir que Sayco se encargaba de todas las formas de gestión de la comunicación pública, impidiendo que cada artista pudiera gestionarlo por su cuenta sin la posibilidad de una modificación en el contrato.

Según la SIC, en noviembre de 2016 ya se le había exigido a la organización, con una sanción previa, facilitar la gestión individual de los artistas, pero esto no sucedió “a pesar de tener la capacidad técnica”.

Las sanciones

Además de los COP 5.300 millones que debe pagar Sayco, se determinaron otras condiciones dentro de la sanción regulatoria.

Las medidas incluyen:

Modificación de los contratos de mandato —nuevos y vigentes— para la gestión individual de algunas formas de comunicación. La difusión, a través de canales digitales, de un comunicado que explique cuáles son los ajustes y que deje ver explícitamente que los titulares de derechos patrimoniales pueden hacer una gestión individual de algunas formas de comunicación pública. La ejecución de un Programa de Cumplimiento del Derecho de la Competencia, bajo la vigilancia y supervisión de la SIC.

“Estas medidas resultan esenciales para el correcto funcionamiento de la industria musical. Los autores, compositores y demás derechohabientes podrán gestionar sus derechos a la comunicación pública, de la manera que encuentren más efectiva para sus intereses personales y económicos”, concluyó la SIC.

La organización no se ha pronunciado al respecto.

