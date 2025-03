La Supersociedades le pone freno a la venta de Monómeros a Nitrofert

Instalaciones de Monómeros en Barranquilla. Imagen de referencia.

La Superintendencia de Sociedades informó este miércoles que negó la venta de activos por parte de Monómeros Colombo Venezolanos a Nitrofert.

La solicitud había sido recibida por la entidad el pasado 19 de febrero, como parte de los requerimientos establecidos en el grado de supervisión en el que se encuentra Monómeros, el máximo permitido por la ley colombiana, y que se conoce técnicamente como control.

Según la Superintendencia, la solicitud de venta fue negada, pues no se pudo comprobar que la venta tuviera como “propósito la preservación de la Sociedad como unidad productiva y fuente generadora de empleo, sino bien un interés de venta de activos indeterminados”, informó la entidad de control a través de un comunicado.

A renglón seguido agregó: “En segundo lugar, la información presentada a la Superintendencia de Sociedades lejos de ser clara, suficiente y precisa, no contenía remuneración, establecía giros no determinados a su accionista principal, que no era parte del contrato, y no evidenciaba un beneficio para Monómeros”.

Por último, la Supersociedades también arrojó dudas sobre la naturaleza del comprador, Nitrofert, al decir que su constitución es reciente (octubre 2024) y que, aunque dice ser parte de un grupo empresarial, no se pudo comprobar la existencia de tal.

La importancia de Monómeros para el mercado colombiano es ampliamente conocida: representa alrededor del 30 % del mercado de abonos y fertilizantes, mientras que en un departamento como el Atlántico (donde tiene su sede principal) la cifra ronda el 80 %, al tiempo que genera, en total, alrededor de 600 empleos.

Sin embargo, su situación financiera es complicada. Según la información financiera reportada por el ente de vigilancia, los ingresos de Monómeros cayeron cerca de 20 % entre 2022 y 2023.

