Más inversión, más gasto y más deuda: los reparos al Presupuesto 2026

El Gobierno Nacional radicó en julio el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, que alcanza los $557 billones, equivalentes al 28,9 % del PIB.

El monto supone un aumento del 9 % frente a 2025, impulsado principalmente por el crecimiento en la inversión (15,9 %) y el gasto de funcionamiento (13,7 %). En contraste, el servicio de la deuda caería un 9 %, al pasar de $112,6 billones a $102,5 billones.

Según el más reciente informe de Fedesarrollo, publicado este jueves 28 de agosto, aunque el Gobierno proyecta que el déficit fiscal se mantenga en 6,2 % del PIB en 2026, la sostenibilidad de estas cuentas descansa en la aprobación de una eventual reforma tributaria de $26,3 billones (1,3 % del PIB) que sería presentada al Congreso en los próximos días.

El centro de pensamiento considera inviable que dicha reforma sea aprobada en 2025 por el legislativo, lo que abre la puerta a un mayor desbalance.

El riesgo de mayor déficit

En un escenario sin reforma, Fedesarrollo calcula que el déficit fiscal podría ampliarse hasta 8,1 % del PIB en 2026, casi dos puntos más que la estimación del Gobierno, y que la deuda neta alcanzaría el 66,9 % del PIB, superando el 63 % proyectado por el Gobierno.

El informe también subraya que el crecimiento del gasto supera con creces la inflación esperada para 2026 (3,9 %) y lo planteado previamente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde se advertía que el presupuesto debía crecer al ritmo de los precios para no agravar la fragilidad fiscal.

“El aumento proyectado está muy por encima de las posibilidades reales de financiamiento”, señala Fedesarrollo.

Fedesarrollo advierte que esta configuración del Presupuesto profundiza los riesgos fiscales, ya elevados tras el incumplimiento de la regla fiscal en 2024 y la activación de la cláusula de escape este año. Una decisión que, de acuerdo con el centro de estudios, le permite al Gobierno apartarse de las metas de disciplina fiscal hasta 2028, “lo que implicará un aumento sostenido de la deuda pública y postergará el ajuste necesario para garantizar su sostenibilidad”, indicó Fedesarrollo en su informe.

La propuesta de Fedesarrollo sobre el monto del Presupuesto 2026

Fedesarrollo considera que el monto del Presupuesto 2026 es excesivo y propone reducirlo en $26 billones, para ajustarlo a la capacidad real de recaudo.

De esa manera, el total pasaría de $557 billones a $531 billones, cifra que el centro de estudios considera más coherente con los ingresos que efectivamente puede obtener el Gobierno.

Según el análisis, mantener el monto en el nivel planteado por el Ejecutivo aumentaría las presiones de gasto y obligaría a recortes de última hora o aplazamientos en la ejecución, con el riesgo de afectar programas sociales y proyectos de inversión.

Para el centro de pensamiento, un ajuste temprano enviaría una señal de responsabilidad fiscal y ayudaría a contener el crecimiento de la deuda pública.

