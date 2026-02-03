Acciones de Nintendo caen 30 % pese a récord inicial de Switch 2

La compañía japonesa enfrenta riesgos en márgenes y ventas de software, mientras sus acciones caen 30 % desde el debut récord de la consola. Analistas advierten que la presión de costos persistirá hasta 2026. Foto: AFP - GREG BAKER

Las ganancias de Nintendo Co. aumentaron 23 %, menos de lo esperado, después de que Estados Unidos impusiera aranceles a la consola Switch 2, lo que reveló un gran impacto en los márgenes, mientras crece la preocupación por el impacto del aumento de los precios de los chips de memoria en 2026.

Tras un debut récord en verano de la Switch 2, la empresa con sede en Kioto se enfrenta a las perturbaciones globales causadas por los aranceles estadounidenses. Las ventas en el mercado nacional, donde Nintendo fijó un precio bajo para su dispositivo con el fin de atraer a los consumidores, representaron una mayor proporción del negocio durante el trimestre navideño.

A largo plazo, la empresa japonesa se enfrenta al aumento de los precios de la memoria, que amenaza los márgenes ya de por sí muy reducidos del dispositivo. Aunque la mayoría de los principales fabricantes de productos electrónicos, incluida Nintendo, han estado protegidos por contratos de suministro a largo plazo, ese colchón es solo temporal.

“El entorno del mercado es realmente difícil. Pero estamos manteniendo conversaciones a largo plazo con nuestros proveedores para garantizar que mantenemos un suministro estable de chips”, afirmó el presidente Shuntaro Furukawa durante una conferencia con analistas, según una grabación de la reunión revisada por Bloomberg News. “No esperamos que haya un impacto importante durante el cuarto trimestre de este año. Sin embargo, a partir del próximo año fiscal, si esta subida de precios se prolonga más de lo previsto, podría ejercer presión sobre nuestra rentabilidad”.

Los representantes de Nintendo no respondieron cuando se les pidió que confirmaran el intercambio.

Este año es crucial para el crecimiento a largo plazo de la nueva consola, ya que el tamaño de su base instalada determinará la atención que atraiga de los desarrolladores externos y los jugadores en los años venideros.

Según TrendForce, los fabricantes de chips han estado destinando más recursos a la memoria avanzada, mucho más lucrativa, que se necesita en los centros de datos de IA, lo que aumenta el riesgo de que Nintendo tenga dificultades para conseguir suficientes chips para fabricar la consola. La empresa de investigación volvió a elevar esta semana su previsión trimestral para los precios de los chips de memoria, pasando de un aumento previsto de la DRAM de alrededor del 60 % a más del 90 % solo en el primer trimestre. Según la empresa, los precios podrían subir aún más.

El aumento del precio de la memoria también perjudica las ventas de software, la principal fuente de beneficios de Nintendo.

El almacenamiento interno de la Switch 2 está limitado a 256 gigabytes de memoria, muy por debajo del de la PlayStation 5 de Sony Group Corp. o la Xbox de Microsoft Corp. Esto se debe a que los juegos requieren cada vez más potencia.

Los títulos de gran presupuesto, como Final Fantasy VII Remake de Square Enix Holdings Co., pueden consumir más de 90 gigabytes, lo que obliga a los usuarios a comprar tarjetas MicroSD Express para ampliar el almacenamiento. Los precios de estas tarjetas también están subiendo, en parte debido a la demanda impulsada por la inteligencia artificial de unidades de estado sólido, lo que podría desalentar aún más la compra de juegos.

Nintendo podría buscar formas de mejorar la rentabilidad del hardware y mantener el interés de los consumidores mediante medidas como el lanzamiento de modelos Switch 2 en diferentes colores. No obstante, se prevé que el aumento de los precios de los componentes persista al menos hasta 2026, lo que podría poner a prueba la capacidad de la empresa para absorberlos.

El precio de las acciones de Nintendo ha caído alrededor de un 30 % desde que alcanzara su máximo tras los récords de ventas iniciales de Switch 2. El lanzamiento del hardware más caro de Nintendo hasta la fecha ha tenido que hacer frente a retos macroeconómicos como la incertidumbre comercial entre Estados Unidos y China y el aumento de los aranceles por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Según Robin Zhu, analista de Bernstein, sería un error descartar el atractivo perdurable de la propiedad intelectual del creador de Mario.

“El ecosistema funciona bien”, afirmó. “La mayor parte del déficit se produjo en los gastos operativos. No es que eso sea bueno, pero es un problema menos grave que si la demanda hubiera ido muy mal, que es lo que se ha estado diciendo durante un tiempo, mientras las acciones se vendían”.

