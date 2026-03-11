Latam Airlines transportó más de 7 millones de pasajeros en febrero

Imagen de referencia. Foto: Cortesía Latam Airlines Colombia

En febrero, más de siete millones de viajeros pasaron por los aviones del grupo Latam Airlines, un 9,3 % más que en el mismo mes de 2025.

Los aviones de la aerolínea volaron más llenos: el factor de ocupación, que determina la proporción de asientos ocupados, subió 2,2 puntos, hasta 85,6 %.

El crecimiento se apoyó sobre todo en vuelos internacionales. La capacidad del grupo, medida en asientos-kilómetro disponibles (ASK), una forma de calcular cuántos asientos ofrece una aerolínea a lo largo de todas sus rutas, aumentó 11,4 % frente a febrero del año pasado.

En las rutas internacionales el salto fue mayor: 14,8 %. En Brasil, el mercado doméstico de la compañía expandió su oferta 12,5 %.

La demanda creció incluso más rápido que la oferta. El tráfico de pasajeros subió 14,4 % en el mes, medido en pasajeros-kilómetro rentados (es decir, la distancia recorrida por los pasajeros que realmente compraron un asiento). Dentro de ese resultado, los vuelos internacionales volvieron a liderar con un aumento de 18 %, mientras que el mercado doméstico brasileño avanzó 15,6 %.

El negocio de carga también acompañó el movimiento. Las operaciones del grupo registraron 686 millones de toneladas-kilómetro disponibles (ATK), un 7,6 % más que un año atrás. En total, las aerolíneas del grupo transportaron 82.000 toneladas de mercancías durante febrero.

El repunte ocurre en un momento de mayor movimiento aéreo en la región. En Colombia, por ejemplo, 5,49 millones de pasajeros volaron en enero de 2026, un aumento de 7,26 % frente al primer mes del año pasado, según cifras de la Aeronáutica Civil.

El dinamismo del turismo internacional también empuja la demanda: solo en ese mes 599.821 colombianos salieron del país, un 11 % más que en enero de 2025.

