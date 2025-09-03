McDonald’s deja lobby de restaurantes por desacuerdo en salarios a trabajadores

Imagen de preferencia. Foto: EFE - ANDY RAIN

McDonald’s Corp. se retiró del grupo comercial que representa los intereses de la industria de la restauración, en parte debido a un desacuerdo sobre la forma en que se remunera a los trabajadores.

Los ejecutivos informaron a los analistas de Wall Street sobre esta medida en una reunión reciente, según indicó el analista de Stifel Financial Corp. Chris O’Cull en una nota a sus clientes el miércoles.

McDonald’s se opone a los salarios con propinas, que permiten a otras empresas contabilizar las propinas dentro del salario mínimo exigido por la ley. Los empleadores están obligados a compensar la diferencia si las propinas no son suficientes para que los trabajadores alcancen el salario mínimo. La Asociación Nacional de Restaurantes apoya este modelo.

McDonald’s se negó a hacer comentarios. No fue posible contactar de inmediato con la asociación para recabar sus comentarios.

“Hay desigualdad de condiciones”, declaró el martes el director ejecutivo de McDonald’s, Chris Kempczinski, en una entrevista con la CNBC. “Si eres un restaurante que permite las propinas o las incluye en su ecuación, básicamente estás haciendo que el cliente pague por tu mano de obra”.

“Todo el mundo debería pagar el mismo salario mínimo”, añadió.

La salida del restaurante más grande del país por volumen de ventas supone un duro golpe para la asociación, que es el mayor grupo de presión del sector a nivel nacional, estatal y local.

El organismo comercial fue uno de los principales defensores de las disposiciones fiscales que se incluyeron en el proyecto de ley de gastos del presidente Donald Trump y que se consideran beneficiosas para el sector. También luchó contra una norma que podría haber aumentado el riesgo de que cadenas como McDonald’s fueran responsables de las infracciones laborales de los franquiciados, que son operadores externos que gestionan la mayoría de los locales de Golden Arches en Estados Unidos.

El sistema de salarios con propinas recibió recientemente un impulso cuando el proyecto de ley de gastos de Trump eximió a las propinas de impuestos, con algunas limitaciones, una promesa que había hecho a los votantes durante la campaña electoral.

Kempczinski declaró recientemente que apoya la disposición, conocida como “sin impuestos sobre las propinas”, pero que la cadena no se beneficiará de ella porque sus trabajadores no aceptan propinas. Esto es habitual entre las marcas de comida rápida.

McDonald’s ha colaborado con la administración en materia de salario mínimo federal, según Kempczinski. La asociación ha afirmado que los trabajadores que reciben propinas suelen ganar mucho más que el salario mínimo.

