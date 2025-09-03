Bonos venezolanos repuntan tras ataque de EE. UU. en el Caribe

Imagen de referencia. Foto: archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los bonos venezolanos se están recuperando por segundo día consecutivo, alcanzando sus niveles más altos en más de seis años, ya que un ataque estadounidense contra presuntos narcotraficantes en el Caribe aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump dijo el martes que el ejército estadounidense mató a 11 “terroristas” cuando atacó un barco que transportaba drogas desde Venezuela en aguas internacionales. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó el miércoles que EE.UU. no se detendrá “solo en este ataque”.

La deuda impaga del país subió ligeramente el miércoles, y algunos vencimientos se negociaron en los niveles más altos desde febrero de 2019, según datos de precios indicativos recopilados por Bloomberg. Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 se negociaban por encima de los 24 centavos de dólar, con una ganancia de casi un centavo en los últimos dos días. Los bonos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. también avanzaron.

Si bien los acontecimientos de esta semana alimentan las esperanzas de un cambio de régimen, o al menos de negociaciones políticas, los analistas advirtieron que no conviene ser demasiado optimistas. Aunque la operación puede tener como objetivo desestabilizar a Maduro y ampliar las divisiones internas, existe el riesgo de que resulte contraproducente, según Nicholas Watson, director general de la consultora de riesgos Teneo.

“La situación podría dar a Maduro una excusa para intensificar la represión contra sus opositores internos o incluso, aunque sea menos probable, ayudarlo a recuperar cierto apoyo público”, escribió Watson en una nota.

El repunte de los bonos podría desvanecerse si la presión no deriva en avances políticos. “Aunque el aumento de la presión pone en tela de juicio la cohesión del régimen, esto no significa necesariamente que se avecine un cambio político”, escribieron los analistas de Barclays Alejandro Arreaza y Jason Keene en un informe el miércoles. “El teatro político de esta semana no parece ofrecer, por ahora, un camino claro hacia un cambio de régimen”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.