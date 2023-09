Millicom dice que EPM todavía puede mantener su participación accionaria en Tigo

Imagen de referencia Foto: Tigo

En medio de la difícil situación financiera que atraviesa Tigo, Millicom respondió a las afirmaciones que hizo este miércoles el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respecto al futuro de la empresa.

El alcalde afirmó que en la asamblea de accionistas que se realizó este miércoles para definir qué pasaría con la compañía, Millicom en una “maniobra jurídica, forzó la votación de una dilución”, dejando a Empresas Públicas de Medellín (EPM) con solo el 2 % de la compañía.

Millicom publicó un comunicado respondiendo a las afirmaciones sobre lo ocurrido en la asamblea y las calificó como “imprecisas y públicas”.

La empresa aclaró que en la asamblea se reafirmó la necesidad de capitalizar la empresa por un monto equivalente a US$150 millones “y se instruyó a la junta directiva de Tigo-UNE para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía, con el fin de ofrecer estas acciones a todos sus accionistas”.

Según Millicom, la capitalización no representa dilución para los accionistas que aporten capital y la decisión de capitalizar o no le corresponde a cada accionista. “EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria. Esta capitalización es necesaria y suficiente para preservar la integridad y continuidad de la empresa y evita un proceso de reorganización financiera”, dijo la empresa.

Agregó que, “como ha repetido en numerosas ocasiones”, tiene el compromiso e intención de aportar los recursos para la capitalización que necesita Tigo y que con esta inyección de capital, Tigo “continuará su senda de crecimiento y contribución al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Colombia”.

Fitch Ratings informó el martes que las calificaciones de largo plazo y del programa de bonos de deuda de Tigo bajan, pasando de AAA a AA-. La calificadora dijo que las prácticas de gobierno corporativo inciden en la calificación, teniendo en cuenta que la dinámica entre los accionistas de Tigo-UNE (Millicom y EPM) “ha impactado su capacidad para abordar las necesidades de capitalización”.

Vale recordar que el lunes el Ministerio de las TIC lideró una reunión con los representantes y líderes de Tigo, EPM, Millicom y al final se plantearon dos: capitalizar o diluir la organización.

