La Comisión de Regulación de Comunicaciones multa a RCN Televisión

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) multó al canal RCN con $314 millones, equivalentes a 6.312 Unidades de Valor Tributario (UVT), por no emitir el mínimo de películas colombianas durante 2022 y 2023, incumpliendo la cuota mínima exigida por ley.

Según la investigación liderada por la Sesión de Contenidos Audiovisuales de la entidad, RCN Televisión S.A. incumplió lo dispuesto en el artículo 16.4.8.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, norma que exige a los canales nacionales destinar al menos el 10 % de su programación de cine a producciones locales respecto al total de obras extranjeras transmitidas.

El proceso sancionatorio se inició en octubre de 2024, luego de que los informes trimestrales presentados por el propio operador evidenciaran un cumplimiento del 0 % en la emisión de cine nacional, lo que quiere decir que no se emitió ni una sola película colombiana en dos años de programación en el canal.

Durante el trámite, RCN alegó que la oferta de cine nacional no era suficiente para cumplir la cuota requerida y que las temáticas disponibles no encajaban con su propuesta de programación. Sin embargo, la CRC concluyó que el canal no presentó pruebas que probaran una imposibilidad real de cumplimiento, por lo que la calificó cómo una práctica reiterada e injustificada.

El ente regulador recalcó que esta omisión no solo representa una infracción formal al régimen regulatorio, sino que afecta el derecho de las audiencias a acceder a una oferta audiovisual plural y representativa de la identidad nacional. Por esta razón, fue el pluralismo informativo, el principio que la CRC señaló cómo bien jurídico vulnerado.

“La omisión elimina del espacio televisivo una vía de acceso a expresiones culturales nacionales, empobreciendo la diversidad de contenidos disponibles para la audiencia y debilitando el papel de la televisión como medio de cohesión cultural”, indicó el organismo.

RCN podrá interponer el recurso de reposición conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011. Por su parte, la CRC reiteró su llamado a los operadores para que cumplan con la regulación vigente, que busca garantizar la diversidad de contenidos y promover la circulación de producciones que reflejen la cultura y los valores del país.

Para la entidad, la televisión abierta desempeña un papel esencial en la construcción de identidad cultural y en la difusión de contenidos que reflejan la diversidad de Colombia, por lo que la sanción constituye también un llamado de atención para que los operadores asuman con responsabilidad su deber de ofrecer una programación representativa de la sociedad colombiana.

