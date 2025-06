¿Recortar o mantener? El dilema del Banco de la República en una economía apretada

Más allá de los retos fiscales, el país tiene temas de fondo que debe tratar para tener un crecimiento mayor y sostenido. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hoy, el Banco de la República decidirá si ajusta o mantiene la tasa de intervención. Con una inflación que baja, pero no tanto, y una economía que crece, pero no lo suficiente, la tasa de interés a 9,25 % desde la última reunión tampoco le juegan bien al panorama.

En ese limbo se reúne hoy la junta directiva para decidir qué hará con la tasa de referencia, si quedarse quieta o volver a ceder medio punto.

El mercado está dividido. Ocho de cada diez analistas consultados por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) creen que el Emisor no tocará la tasa. Y los dos restantes proyectan una rebaja de 25 puntos básicos. Ninguno anticipa una decisión unánime, y tres miembros del directorio —Laura Moisá, César Giraldo y el ministro de Hacienda Germán Ávila— podrían presionar una votación dividida.

Le podría interesar: S&P bajó la calificación de Colombia y mantuvo la perspectiva negativa

El costo de vida en Colombia marcó 5,05 % en mayo, un número que se mantiene por fuera de la meta de 2-4 % del Banco de la República. ANIF, que esperaba 4,2 % para fin de año, corrigió su pronóstico a 4,6 %. Bancolombia también ajustó su cálculo a 5,1 %.

Pero ¿por qué no ceder más rápido? Servicios, alimentos regulados y el efecto de arrastre del alza del salario mínimo están manteniendo precios hacia arriba. Y no hay señales de rebote. Además, los efectos en la inflación por los aranceles todavía no pasan factura y la cautela (e independencia) ha sido el salvavidas del Emisor en tiempos de ajustes globales.

Incluso si la inflación cae por debajo de 5 % en junio, se espera que repunte en el segundo semestre. Alcanzar la meta de inicial 3 % antes de 2026 parece, por ahora, lejano a la posibilidad.

Recomendado: Las 1.000 empresas que llevan sobre sus hombros 69 % del PIB de Colombia

En el último retrato del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), del DANE, se reveló que el país camina sobre piedras sueltas. A pesar de la buena noticia del crecimiento en abril de 2,51 %, ajustado por efecto estacional y calendario (sin festivos) frente al mismo mes de 2024, la economía depende de uno de los tres motores: los servicios.

Mientras el ritmo disminuye en la agricultura (-1,7 %) y la industria y la construcción (-3,9 %), los servicios salvaron el crecimiento con 2,6 % anual.

Lea también: Moody’s rebaja la calificación de Colombia, pero mantiene el grado de inversión

Pese a esto, el Emisor no parece dispuesto a acelerar el ritmo de recortes. En lo que va del año, solo ha bajado la tasa dos veces. Si hoy no se mueve, significaría que en seis meses apenas habrá hecho un solo gesto real de flexibilización.

Las proyecciones a cierre de año muestran un recorte moderado, aunque nadie habla de tasas inferiores a 8 % en 2025. ANIF prevé una tasa de 8,5 % en diciembre. Citi, en su encuesta a bancos y centros de pensamiento, estima 8,32 %.

Composición del Banco de la República

La Junta Directiva está conformada por siete miembros: el ministro de Hacienda, el gerente general y cinco codirectores.

El gerente general, actualmente Leonardo Villar, es elegido por los codirectores y puede permanecer en el cargo hasta por 12 años. Y, por el lado del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Los codirectores, por su parte, son designados por el Presidente de la República para periodos de cuatro años, con posibilidad de ser reelegidos hasta por dos periodos adicionales.

En este momento, los codirectores son Bibiana Taboada, Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá, César Giraldo. Moisá y Giraldo entraron en 2025.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.