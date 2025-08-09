Mimos estará en manos de Nutresa y los Gilinski: esta es la apuesta de la empresa

Mimo’s nació en 1971 en Medellín y cuenta con cerca de 200 puntos de venta en Colombia. Foto: Cortesía

La Superintendencia Financiera publicó que el Grupo Nutresa S.A. celebró un contrato de compraventa de acciones para adquirir el 100 % de las acciones de P.C.A. (Productora y comercializadora de alimentos S.A.S.).

Se trata de una sociedad domiciliada en Colombia, dedicada a la producción y comercialización de helados y a la operación de heladerías bajo la marca Mimos.

El grupo Gilinski es el propietario del 84 % de Nutresa. Y, de este modo, el conglomerado busca fortalecerse en el segmento de alimentos, más especialmente, el de helados. Allí ya es líder en el país con Crem Helado, que se concentra en un mercado diferente, el de las tiendas de barrio y supermercados. Otras marcas que agrupa la compañía son: Bocatto, Polet, Aloha y Meals.

Si bien las partes están de acuerdo con el negocio, el cierre de la transacción está condicionado a que se obtengan las autorizaciones legales. Entre ellas está la obtención del permiso de integración empresarial que debe entregar la Superintendencia de Industria y Comercio.

Mimos: una dulce apuesta

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 200 puntos de venta en Colombia, de los que participan más de 46 franquiciados.

La empresa colombiana se dedica a producir y comercializar helados y productos complementarios. Fue fundada por una familia emprendedora paisa en octubre de 1971 en Medellín, Antioquia.

La marca fue constituida inicialmente con el propósito de brindar al sector dulce algo novedoso: el helado blando cubierto con chocolate.

Para sus inicios, la familia adquirió maquinaria especializada que cumplía con los requisitos del producto. En 1979 importaron la maquinaria que comenzaría la tecnificación de sus equipos de producción.

¿Cómo van las finanzas de Nutresa?

En el primer semestre del año el grupo registró ingresos por $10 billones, lo que se traduce en una mejoría del 14,5 %. Su ebitda también creció un 24,4 %, pues se consolidó en $1,5 billones.

Por su parte, las utilidades netas se contaron en $712.767 millones, lo que también se tradujo en un importante crecimiento, del 94,8 %

Solo en Colombia, las ventas presentaron un crecimiento del 9,6 %, gracias a los 5,8 billones que logró consolidar. Los productos que más se destacaron fueron los chocolates (16,9 %), las galletas (11 %) y el café (21,3 %). Los demás registraron un incremento del 13 %.

En el panorama internacional, las categorías que más se destacaron fueron los chocolates (+57,3%) y el café (+48,5%).

